確診大廈食肆｜患者曾訪皇后飯店　China Secret新確診者住康強苑

衞生署今日（7日）公布新增18宗新冠肺炎確診個案，包括14宗為本地個案，其中一名居住於北角寶馬山賽西湖大廈的65歲退休男患者（編號5161），屬於感染源頭不明個案。 根據衞生防護中心資料，該名65歲男患者於10月3日發病，發病前兩天曾到訪北角港運城皇后飯店、銅鑼灣謝斐道Tower 535及灣仔合和中心。今日確診的一名71歲葵涌國寶之家女院友，發病前兩日至發病當日，曾到訪葵涌石蔭商場大快活及麥當勞；發病翌日曾到訪葵涌光輝樓黃金冰室。

衞生署衞生防護中心今晚更新確診者曾到訪過的大廈名單，其中昨日確診的19歲浸大男學生（編號5143）新增兩項行蹤，他於9月29日曾到訪浸大偉衡體育中心，他於10月1日發病，及後10月5日他曾到訪秀茂坪商場。居住於油麻地立德大樓的第5124號患者，曾於10月2日到訪尖沙咀星光行大家樂餐廳。

尖沙咀酒吧China Secret群組今日新增一人確診，患者為一名居住於樂富康強苑的29歲男子（編號5148）。他於10月1日起發病，資料顯示他在發病當日曾到尖沙咀華懋金馬倫中心「Virgo Bar & Restaurant」。

今日確診的一名65歲男患者（編號5161），屬於感染源頭不明個案，資料顯示他居住於北角寶馬山賽西湖大廈6座，10月3日發病。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，每日會去健身中心參加訓練班及健身，主要到銅鑼灣及合和中心Fitness First分店，有時會與太太同行。

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衞生署資料顯示，他於10月2日曾到訪北角港運城皇后飯店；10月3日曾到訪銅鑼灣謝斐道Tower 535；10月4日曾到灣仔合和中心。

葵涌國寶之家出現院舍爆發，今日新增11宗確診，全部為院友，累計12人染疫。院友平日能自由活動，但張竹君表示，院內配戴口罩的情況不太理想。

國寶之家全數院友及員工於10月7日晚上撤離，送往檢疫中心。（資料圖片／梁鵬威攝）

其中一名國寶之家71歲女院友，於10月4日起發病，發病前一日曾到訪石蔭商場大快活；發病當日曾到訪石蔭商場麥當勞；發病翌日曾到訪葵涌光輝樓黃金冰室。