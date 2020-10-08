新冠肺炎｜同幢大廈有多間會所　有員工指Virgo搬入後：雜咗好多

本港今日（8日）增18宗新型肺炎確診個案，當中14宗屬本地個案，其中1宗源頭不明。 而爆疫的尖沙咀酒吧「China Secret」群組，再多1名顧客受感染，該患者亦到過尖沙咀另一酒吧「Virgo」。記者於傍晚到「Virgo」，酒吧隨即拉下半閘，店內有人聲及音樂聲，一名女子未有回應店內是否有陪酒服務。 大廈另一酒吧員工表示，過往大廈內酒吧多行會員制，惟近年涉事酒吧進駐後，多了本地年輕人，形容「雜咗好多。」

Virgo負責人回應稱，確診者曾使用店內一間獨立房間。 （羅君豪攝）

有確診者曾到訪的Virgo酒吧，位於尖沙咀華懋金馬倫中心。記者於晚上約6時到訪查問，酒吧當時未有營業及拉下了鐵閘，店內有人聲及音樂聲。記者曾敲門查詢，惟對方表示不是負責人，並隨即將鐵閘拉下，其後記者再查詢酒吧內是否有陪酒服務，未有人回應。

酒吧負責人曾向傳媒指，確診者曾到過酒吧內一間獨立房間，當時4個人一間房，在內的卡啦ok唱機未有開啟；又稱，當時酒吧內員工全部有戴口罩。

Virgo曾邀請豔女駐場。(網上圖片)

酒吧所在大廈為一幢商業樓宇，1至5樓均為酒吧及會所，並有獨立升降機前往，有於其他樓層的酒吧會所門外貼有「members only」（只招待會員）。

有其他酒吧的員工稱，過往大廈内的酒吧多以會所形式經營，主要招呼日本客人，並實施會員制，客人需要為酒吧會員或經會員介紹前往。惟近年有本地酒吧進駐，顧客以本地年輕人為主，「雜咗好多。」他又稱，該本地酒吧未有行會員制，並多次轉手。有另一間酒吧的員工稱，大廈內多以會所形式經營，又稱與Virgo的員工不熟悉。

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