新冠肺炎｜酒吧業界：昨日與食衞局開會談防疫建議　無討論停業

本港新冠肺炎疫情有反彈跡象，China Secret酒吧群組擴大，外界關注酒吧會否再度停業。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁今（9日）早在港台節目表示，業界昨日與食物及衞生局開會，期間無討論停業，反而當局提出了通風建議。他期望食衞局繼續給予營業指引，「只要畀我開就得喇」，即使要求客人在酒吧穿著防護衣， 業界也願意做。他又稱，China Secret爆發疫情，對業界生意的影響不大，「因為本身都唔係好」，平日僅周五、周六才多生意。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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承認或有持牌酒吧因停業太久不守規矩

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁稱，外界認為酒吧爆發群組，令業界感到無奈。「大家聽到酒吧就好似好大件事......其實係得一宗確診之後傳開。」他強調，爆發疫情的酒吧（China Secret）無持酒牌，屬無牌賣酒處所。「持牌酒吧依足規矩，反而衍生無牌處所賣酒同酒店派對。」被問到是否同意政府加強巡查，他坦言有部份持牌酒吧因停業太久，不是太守規矩，他們已加強呼籲業界依足規矩。

他透露，業界昨日（8日）與食物及衞生局開會，期間無討論停業，惟當局提出不少防疫建議，譬如通風要每小時換氣六次。他期望食衞局繼續給予營業指引，達致「共存而非一刀切」。他又說，即使要求客人在酒吧穿著防護衣， 業界也願意做，「只要畀我開就得喇。」

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁。（資料圖片/盧翊銘攝）

梁立仁又說，China Secret爆發疫情，對業界生意的影響不大，「因為本身都唔係好」，平日僅周五、周六才多生意。由於酒吧只能營業至12時，加上每枱限坐兩人，他認為市民現在都不在酒吧開派對，改為到其他處所。