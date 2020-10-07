新冠肺炎｜酒吧爆疫　梁卓偉料傳播率升　宜快收緊措施防大爆發　

本地新型冠狀病毒肺炎確診個案宗數錄上升趨勢，過去一周已錄近十多宗源頭未明個案。香港大學醫學院院長梁卓偉今日（7日）透露，最新的病毒即時繁殖率已由之前的0.4至0.5，上升至0.6，他估算未來數日繁殖率將升至1，即1名患者平均可傳染予另1人，加上社區有愈來愈多不明源頭個案，他擔憂疫情會擴大，甚至有幾何級數的上升趨勢。 梁卓偉指，現時於酒吧及院舍見到有群組個案，應盡快收緊部份場所的社交距離措施，至於應否保留正常的場所如學校，抑或收緊非必要娛樂場所如酒吧，他指政府及社會需有所取捨。院舍方面，他建議應盡快為職員及院友每周做一次病毒檢測，以減低出現漏網之魚的風險。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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港大醫學院院長梁卓偉受訪時提到，第三波疫情期間，本地的病毒即時繁殖率徘徊在0.4至0.5，今日已升至0.6至0.7。而市民的八達通出行數據顯示，過去兩周出行比率有增加，已超越今年1月、即未爆發新型肺炎之前的水平，按此推算，他預計未來數日病毒繁殖率可升至1，甚至超過1，即1名患者平均可傳染予另1人。

他若社區愈來愈多來歷不明個案，梁擔憂有潛在風險，疫情或會擴大，一旦「唔好彩」確診個案宗數或有幾何級數上升。

三大因素造就第三波疫情餘波未了

近日新增的個案患者，有不少人曾於中秋節期間參與聚會。梁卓偉分析有三大因素造就近日個案升幅，他指當初未完全控制到第三波疫情的餘波之前，有較大規模的放鬆，市民已出現抗疫疲勞，加上恰巧有中秋節及國慶的長假期，梁形容為「傳播種子未熄滅、春風吹又生」。

梁卓偉料病毒即時繁殖率於未來數日將回升，建議盡快推出針對性的社交距離措施。（視像截圖）

多輪疫情現酒吧群組 應考慮收緊高危、非必要場所措施

被問到回顧9月中，政府放寬酒吧等娛樂場所的決定是否錯誤，梁卓偉稱不敢武斷，因疫情或有起伏，理解個別行業無可能長期休息。

梁卓偉提到，在多輪疫情都見到高風險場所有群組個案，近日亦出現酒吧群組，他認為下一步應思考，收緊高風險、非必要的娛樂場所內的社交距離措施，而較正常的場所如學校或可維持。他續指，自己作為公共衛生學者，專業判斷是收緊措施應盡快、「早好過遲」，萬一遲了或致社區的大型爆發。

但梁認為，應做哪些措施需由政府及社會思考，「畀小朋友返學緊要，定係經濟就業、酒樓食肆等大眾需要」，各界應取共識及作出取捨。

院舍職員每兩周做檢測存在漏洞 應每周檢測並涵蓋院友

最新的確診個案亦包括院舍的院友，揭發有院友可自由進出社區，梁卓偉認為目前院舍員工每兩周、自願做病毒檢測的做法存在漏洞，應增加至每周一次做恆常檢測，而院舍的院友亦做相同的安排。他相信目前本港的檢測機構已有足夠的檢測容量，可應付個別群組及社區的檢測。

至於港人外遊是否無望，他指現階段要令香港以外的伙伴相信本港疫情受控，未必是「清零」，但至少不能是反彈，所有防疫措施均應防患未然，切勿等待個案升至每日數十、甚至逾100宗才做。