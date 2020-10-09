新冠肺炎| 迦密主恩中學復面授　 學生：稍擔心　小息避到飯堂

新冠肺炎持續，將軍澳迦密主恩中學早前一名17歲男生確診，全校暫停兩日面授課後，今(9日)恢復；學校自昨日(8日)起安排學生自願回校取樣本樽檢測。有學生表示，由於確診同學於傳染期未有回校，故不太擔心返校上課，亦相信學校做足防疫措施；亦有學生指，小息時會避免到人多聚集的飯堂進食，改為到圖書館自修，冀減低感染風險。

將軍澳迦密主恩中學近日一名17歲男生確診，暫停兩日面授課堂後今復面授。（高仲明攝）

將軍澳迦密主恩中學近日一名17歲男生確診，暫停兩日面授課堂後，學校今日復課。

何同學表示，該名確診學生傳染期未有返校，相信校內傳播風險較低，不太擔心回校上課。（高仲明攝）

昨日派樣本樽 學生等候化驗結果

該校學生何同學表示，由於該名染疫學生自上月底未有回校，相信校內傳播風險較低，不太擔心回校上課，但父母則較為擔心，叮囑帶備充足消毒酒精搓手液，以及保持同學之間的社交距離。

女兒就讀中一的呂先生表示，學校昨日起已通知學生可回校取樣本樽檢測，女兒亦已領取，正等候化驗結果。（高仲明攝）

女兒就讀中一的呂先生則表示，學校昨日起已通知學生可回校取樣本樽檢測，其女兒昨日已領取，正等候化驗結果。呂先生表示，本港疫情反覆，對於學校出現確診個案稍有憂慮，「唔擔心就假，唔知會唔會傳開去」，但相信學校會按照防疫指引，做好清潔消毒工作。他坦言，面授課堂比網授較好，「教得清晰啲」，故仍會容許女兒返校上課，會提醒她做好防疫措拖。

學生：小息避去飯堂 改去圖書館

中一文同學自上月底復課已戴面罩及口罩，今次學校有學生確診，坦言會有擔心，但仍會堅持回校，「驚miss課堂」，今日會領取樣本樽檢測，以求安心。

中一梁同學指，對於學校疫情會有擔心，小息時會避免到飯堂，改為到圖書館自修。（高仲明攝）

家長指確診生傳染期無返校 認為兒子無取樣本瓶檢測

同樣就讀中一的梁同學則指，對於學校疫情會有擔心，雖然校內飯堂設有隔板防疫，但小息時段人群較多，故會改到圖書館靜修，同時上學前食早餐，以免在校內進食。陪同上學的梁太表示，學校的確診個案在傳染期並無返校，相信校內爆發風險低，因此未有要求兒子取樣本樽，亦認為只要做足防疫措施，現時毋須缺課避疫，「咁耐無上堂，（兒子）渴望上堂機會。」

將軍澳迦密主恩中學一名17歲男生日前（6日）證實確診，為染疫19歲浸大男學生的胞弟。根據衛生防護中心資料，該名男子17歲男生9月30日為最後上課日，傳染期內並無回校，學校暫時未有人列為緊密接觸者。