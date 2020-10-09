新冠肺炎｜邵家臻︰國寶之家質素屬「綜援級」　缺乏換氣彌漫異味

本港新冠肺炎疫情再度反彈，新增14宗本地確診當中，葵涌私營殘疾院舍國寶之家佔11宗。 立法會議員邵家臻今早（9日）在港台節目《千禧年代》上表示，國寶之家屬「綜援級」院舍，即人手、配套只是剛剛過關，員工做清潔、餵飯都是穿同一套保護衣，空間細且冷氣缺乏換氣功能，彌漫異味。 有聽眾分享，形容國寶之家因人手不足如「無掩雞籠」 ，輕度、中度智障院友可以自由外出。

邵家臻表示，現時本港有740多間院舍，有500多間是私營，形容質素「 好懸殊」，有200多間屬「綜援級」私營院舍，包括國寶之家，他解釋，即是人手、配套只是剛剛過關，很多「影子員工」、臨時工。

他指出，國寶之家空氣質素有問題，冷氣缺乏換氣功能，院舍空間細，有股異味；而國寶之家的員工做清潔、餵飯都是穿同一套保護衣，加上人手不足，無人看管院友，院友會行出門口食煙、去便利店購物等。

他強調，社署已三次批津貼予殘疾院舍購買個人防護裝備，惟該院舍員工做清潔、餵飯都是穿同一套保護衣，質疑有關津貼是否真是用於防疫；他指出，該院舍必須更新冷氣系統確保換氣。

他建議，所有院舍包括院友及員工都須接受強制檢測，因為無論安老院或殘疾院舍的入住者健康均屬較脆弱一群。他指出，參考英國就曾確診院舍是每7天檢測。

立法會議員邵家臻今早（9日）在港台節目《千禧年代》上表示，國寶之家屬「綜援級」院舍。（資料圖片／梁鵬威攝）

聽眾斥如「無掩雞籠」

聽眾楊女士表示，他認識國寶之家工作的職員，形容該處如「無掩雞籠」 ，因人手不足，輕度、中度智障院友可以自由外出買煙等，而重度智障院友若流口水「戴十個口罩都濕」。

另外，亦有聽眾談及曾應徵牛頭角一安老院，「做咗半日走」，指該院缺乏人手照顧長者，床舖有異味污穢，而且空氣不流通，有一陣「酸宿」味。