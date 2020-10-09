新冠肺炎｜帝苑酒店爆疫　住客中午前須離開　男員工送檢疫

新冠肺炎疫情反彈，尖東帝苑酒店早前有一名在越南餐廳工作的員工確診，後衞生署再發現有兩名泰裔女子確診，她們曾入住該酒店。 帝苑酒店今天（9日）發出聲明指，衞生防護中心要求酒店的房客在今天中午前撤離酒店，而帝苑酒店及各餐廳將於本月22日前暫時休業，以全面消毒、深層清潔。酒店稱住客須於中午前離開，酒店可協助安排遷往其他酒店入住。 帝苑酒店表示，酒店內意大利餐廳Sabatini一名服務員確診，衞生防護中心已安排所有酒店男制服員工往隔離中心，亦為所有員工安排接受病毒檢測。現場消息指，有大概57名酒店員工需要被送到檢疫中心，但仍未安排他們上專車。

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記者致電酒店，職員指因再多一名員工確診，因此政府要求住客撤離，但未有回應該員工是否越南餐廳的員工。該員工稱，酒店需停業至本月22日，以全面深層消毒，住客需在今天12時前離開。

而酒店的聲明則指，昨晚接獲衞生防護中心的通知，要求酒店入住的房客於10月9日中午前撤離酒店，帝苑酒店及各餐廳將由10月9日至22日暫時休業，並已委託專業消毒清潔服務公司Ecolab進行全面消毒、深層清潔，以及內部維修保養，期間未能接受客房、餐廳或其他預訂。

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酒店稱，需要撤離的房客，酒店可協助安排遷往其他酒店入住。而已預訂酒店房間或餐廳的客人可作免費取消或免費退款。酒店及各餐廳將於10月23日恢復營業，並開始接受房間預訂。

值得注意的是，酒店稱住客需離開酒店，而非需接受強制檢疫，而酒店亦可協助安排遷往其他酒店。記者正向酒店及衞生署了解，住客搬到其他酒店，會否為其他酒店帶來更多風險。

帝苑酒店於網頁顯示，昨晚(8日)接獲衞生署衞生防護中心通知，要求酒店入住的房客於10月9日中午前撤離酒店；帝苑酒店及各餐廳將由10月9日至22日暫時休業，(酒店網頁截圖)

帝苑酒店回應傳媒查詢時指，昨晚接獲衞生防護中心的通知，酒店Sabatini意大利餐廳一名服務員確診，個案編號是5163，即屬於今天下午的記者會才會公布的個案。

酒店又稱，衞生防護中心已安排所有酒店男制服員工往隔離中心，亦為所有員工安排接受新型冠狀病毒檢測，以確保安全。同時酒店會繼續與衞生防護中心緊密聯繫，務求配合社區防疫追蹤工作。