新冠肺炎｜樣本樽一度每日僅派數百　普通科門診今起延長派樽時間

醫管局轄下的46間普通科門診，今日（9日）起延長派發樣本包的時間。醫管局總行政經理劉家獻今早在商台節目表示，市民在周一至周五早上9時至下午1時，以及下午2時至5時，可到各門診領取樣本包。每間診所有90個名額，先到先得。他稱，計及7月底至今，醫管局普通科門診共派發接近6萬個樣本包，惟他坦言，早前疫情個案下跌，取樽的病人亦減少，曾經全部診所合共僅每日派出數百個，至最近取樽的人數有所回升。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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醫管局總行政經理劉家獻稱，由今年7月27日至今，醫管局普通科門診共派發接近6萬個樣本包，7月底幾乎每日派光，其後隨著疫情下跌，取樽的病人亦減少，曾經全部診所合共僅每日派出數百個，直至最近取樽人數再度回升。

醫管局轄下的46間普通科門診，由今日開始延長派發免費樣本包的時間，市民在周一至周五早上9時至下午1時，以及下午2時至5時，可到各門診領取樣本包。每間診所有90個名額，先到先得，費用全免。收樽時間則維持在周一至周六早上10時至11時，約一至兩天會有化驗結果，若市民在交樽後三天收不到消息，即代表結果呈陰性。

劉家獻又說，有時候看見市民戴口罩的情況不理想，有人在街上拉低口罩吸煙；亦有人在食肆除口罩聊天。他呼籲市民減少聚集，又建議煙民積極考慮戒煙。