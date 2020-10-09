新冠肺炎｜年輕人酒店Staycation違規拒受勸並鎖門　業界倡即報警

本港新冠肺炎疫情持續。本港酒店紛紛推出住宿度假（Staycation）優惠，衞生署指出留意到市民在酒店開派對聚會，會與業界商討加強防疫指引，不建議不同家庭同住一房。 香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城今早（9日）在港台節目《千禧年代》上表示，疫情下近乎零旅遊，業界現時靠本地客為單一市場，惟根據《旅館業條例》，酒店房只供住宿並不能作派對用途，「酒店用嚟住人，唔係開派對」，已提醒業界留意上房人數，並呼籲住客自律。

。本港酒店紛紛推出住宿度假（Staycation）優惠，衞生署指出留意到市民在酒店開派對聚會，會與業界商討加強防疫指引。（資料圖片／王譯揚攝）

李漢城表示，疫情下近乎零旅遊，業界現時靠本地客為單一市場。他指，五星級酒店減價，吸引年青人一窩峰享樂，是無可厚非，惟根據《旅館業條例》、《建築物條例》，每房有上限人數，「酒店用嚟住人，唔係開派對。」該聯會昨日發出參考指引予業界，留意上房人數，並呼籲顧客自律。

他指，主要依靠酒店自己把關，強調不嚴格執行人數指引，如有災難意外發生，如火災等，除登記住客外，不知有幾多訪客，萬一有事發生難以追蹤，對酒店的國際形象都有影響。

李漢城在商台節目稱，個別酒店「有一大堆人喺房間通宵達旦」，聯會已勸喻他們依從規矩，免得政府政府出手，引致全行承受嚴重後果。他又稱，在合理情況下，酒店會盡力滿足客人的所有需要，但他曾遇過年輕人違規，但無視職員勸喻，甚至鎖上房間大門。他建議業界如遇到不合作的客人、造成滋擾，應馬上報警處理。

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城表示已提醒業界留意上房人數，並呼籲住客自律。(資料圖片)

黃傑龍︰望《施政報告》為餐飲業提供津貼

另外，旅發局與香港品質保證局為餐飲酒店等旅遊相關業界，制定統一衞生防疫指引，符合要求商戶可獲認證。優質旅遊服務協會主席黃傑龍在同一節目上表示，徵詢過業界意見，反應都是認同做得到，如他旗下餐廳已實行「執枱專員」兩個月，現時食客優先考慮餐廳的衛生情況多於食物質素。

黃傑龍指，大部份食肆都做到室內6次換氣，如小店做不到可引入空氣清新機，價格只是幾千元。被問到安排「執枱專員」等有無難度，他認為「難極難唔過執笠」，業界應盡力達標，並期望政府再為業界提供津貼。

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市民︰酒樓不自律 酒店不理開派對

聽眾陳先生表示，最近仍見到有酒樓不自律，會為熟客安排房間或圍板，予7、8人用午膳，該空間並無隔離。陳先生又指，他曾去酒店Staycation，稱見到好多房間有一大班年輕人，「有11、12個人」，但無酒店職員處理，可以「自出自入」。