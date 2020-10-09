HK Express推Flycation今起售票　連附加費最貴1500元　11月出發

新冠肺炎疫情影響下，全球航空業蕭條，香港快運（HK Express）早前宣布推出「環港遊」航班「#UOFlycation」。香港快運今日（9日）表示，機票下午5時正式發售，票價由388元起，航班於11月1日、7日及8日出發。香港快運稱，旅客全程必須配佩戴口罩，並保持適當社交距離。 記者於大約下午5時30分進入香港快運網頁時，見到最便宜的機票售價為568元，不過還有其他附加費需繳付，而且不同類別座位，價格亦有異，當時總計需758元。大約下午6時，部分機票票價逾千，如連同附加費，大約需1,500元，與過往赴台灣的機票相若。

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香港快運表示，希望可透過「環港遊」帶市民回到天際，欣賞香港。快運又稱，旅程由香港機場的登機閘口開始，將向每位旅客派禮品包，內含來自韓國、日本和泰國等地的特色禮物，藉此一解港人「思鄉」之愁，回味舊日出遊的時光；登機後，旅客可參加有獎遊戲，同時欣賞香港的美麗景緻。

另外，因應疫情，香港快運指，旅程會保持適當社交距離，及全程必須配佩戴口罩；同時，會加強機艙消毒程序、量度旅客體溫及採用能有效殺死空氣中99.7%病毒的HEPA高效濾網等。

記者大約於下午5時30分，進入香港快運的網頁，嘗試購買「環港遊」機票，不過機票價格不時變動，以11月1日的機票為例，記者初時選購時，單計票價為568元；但大約15分鐘後，票價已升至668元。另外，除了票價，乘客亦需繳付90元的機場建設費、50元的旅客保安費；此外，不同類型座位亦有不同價格，標準座位為50元、前排座位100元、舒適空間座位180元。以記者於約5時半選擇11月1日標準座位機票為例，便合共758元。

大約下午6時，11月7、8日的機票，均需逾千元一張，11月7日更需1,288元。假如連同附近費及座位費用，需要約1,500元，與過往赴台灣的票價相若。