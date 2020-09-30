剩係識「Staycation」你就Out啦！因為香港快運HK Express推出「UOFlycation」，讓大家可以在1.5小時翱翔香港上空，真正來次離地環港遊。不講不知，原來半島酒店和文華東方酒店都有空中版Flycation，體驗完維港上空飛行，更可享奢華住宿體驗，讓今個中秋倍添浪漫。

今個中秋真的可以「Fly me to the moon」喇！早前台灣多間航空公司推出原地起飛、原地降落的航程，機位都瞬間被搶空，而這次Flycation都終於來到香港！HK Express一宣布推出「UOFlycation」即成為城中熱話，要影到「香港至香港」的登機閘口終於不是夢！但一眾網民似乎對計劃十分疑惑，點擊圖片睇睇網民有什麼講 👇👇

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要翱翔天際欣賞本港美景，大家更可以選擇乘坐直升機和私人飛機。半島酒店和香港文華東方酒店就提供不同的翱翔行程，讓大家享受特別的浪漫中秋。

🚁半島酒店：寰宇半島自在行

雖然看似今年內都無法衝出香港，但半島酒店就安排了行程讓你可在1至3日內「環遊世界」，價錢更只是$3880起。先乘坐勞斯萊斯幻影轎車到灣仔或石崗，然後乘坐直升機俯瞰香港美景之間，最後入住半島酒店，歎盡各國美饌，點擊圖片睇睇所有套票價錢及禮遇詳情 👇👇

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🛩文華東方酒店：「皎月翱翔」中秋尊貴禮遇

覺得坐直升機翱翔太普通？文華東方酒店推出的「皎月翱翔」行程就適合特別的你！行程包括乘坐私人飛機遨遊本港天際2小時，期間更享用到米芝蓮級中菜。更多禮遇詳情及收費，點擊圖片睇睇 👇👇

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💡💡💡同場加映：酒店房4個枕頭各有作用？ 床尾巾你知道用處嗎？💡💡💡

酒店房中有多個細節位令客人住得更舒適，大家有對各種用品的用途有幾多認識？不少人無法理解床尾巾的用途，亦不明白床上擺放多個枕頭的原因，其實酒店還有很多小細節便利客人，到底你知道幾多？之前在用各種用品時又有沒有做錯？點擊圖片看酒店用品各種用途 👇👇

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