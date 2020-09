剩係識「Staycation」你就Out啦!因為香港快運HK Express推出「UOFlycation」,讓大家可以在1.5小時翱翔香港上空,真正來次離地環港遊。不講不知,原來半島酒店和文華東方酒店都有空中版Flycation,體驗完維港上空飛行,更可享奢華住宿體驗,讓今個中秋倍添浪漫。

今個中秋真的可以「Fly me to the moon」喇!早前台灣多間航空公司推出原地起飛、原地降落的航程,機位都瞬間被搶空,而這次Flycation都終於來到香港!HK Express一宣布推出「UOFlycation」即成為城中熱話,要影到「香港至香港」的登機閘口終於不是夢!但一眾網民似乎對計劃十分疑惑,點擊圖片睇睇網民有什麼講 👇👇

+ 3 + 3 + 3

要翱翔天際欣賞本港美景,大家更可以選擇乘坐直升機和私人飛機。半島酒店和香港文華東方酒店就提供不同的翱翔行程,讓大家享受特別的浪漫中秋。

🚁半島酒店:寰宇半島自在行

雖然看似今年內都無法衝出香港,但半島酒店就安排了行程讓你可在1至3日內「環遊世界」,價錢更只是$3880起。先乘坐勞斯萊斯幻影轎車到灣仔或石崗,然後乘坐直升機俯瞰香港美景之間,最後入住半島酒店,歎盡各國美饌,點擊圖片睇睇所有套票價錢及禮遇詳情 👇👇

+ 6 + 6 + 6

🛩文華東方酒店:「皎月翱翔」中秋尊貴禮遇

覺得坐直升機翱翔太普通?文華東方酒店推出的「皎月翱翔」行程就適合特別的你!行程包括乘坐私人飛機遨遊本港天際2小時,期間更享用到米芝蓮級中菜。更多禮遇詳情及收費,點擊圖片睇睇 👇👇

+ 3 + 3 + 3

想知道更多超抵酒店Staycation食住優惠,例如半島酒店、四季酒店、君悅酒店等,click 入專頁睇更多推介!👉👉👉酒店優惠2020|香港澳門高CP值Staycation住宿套票推介 不停更新

💡💡💡同場加映:酒店房4個枕頭各有作用? 床尾巾你知道用處嗎?💡💡💡

酒店房中有多個細節位令客人住得更舒適,大家有對各種用品的用途有幾多認識?不少人無法理解床尾巾的用途,亦不明白床上擺放多個枕頭的原因,其實酒店還有很多小細節便利客人,到底你知道幾多?之前在用各種用品時又有沒有做錯?點擊圖片看酒店用品各種用途 👇👇

想知道床尾巾有咩作用?立即觀看全文 👉👉酒店房4個枕頭各有作用? 床尾巾你知道用處嗎?