施政報告2020｜基層提「五大訴求」　促提供租金津貼、失業援助

2020年施政報告即將公布，不少人期待今年會否「派糖」。有基層就對今年施政報告提出「五大訴求」，包括提供失業援助金、改善托兒服務、將租金津貼恆常化、實施租務管制，以及提供場地作定期墟市活動。 有單親媽媽哭訴疫情期間因要照顧停課兒子，工作時間減少及只能打散工，收入亦大減40%，直言「一個月人工只係啱啱夠交租，食都唔夠食，壓力好大」，故希望政府可將托兒服務的年齡擴闊。有關注基層的團體就指，散工人士未能受惠於三輪的「防疫抗疫基金」，希望施政報告可幫到他們緩解經濟壓力。

「關注基層住屋聯席」與多名基層人士提出對今年施政報告的期望。（黃金棋攝）

「交完租都無得剩」

2020年施政報告下周三（14日）發布。60多歲的關先生原本於遊客區乾貨攤檔中工作，惟由今年農曆新年新冠肺炎疫情爆發至現時，其攤檔亦一直停業，因此沒有收入。他以前收入不高，因此捉襟見肘，「無咩儲蓄，平時都係勉強維持到生活」，現時只能靠非政府機構的資助，以及政府早前派發的一萬元度日。但由於他居住的劏房月租已達4,000多元，收到的資助「交完租都無得剩」。

關先生指，因現時失業人數多，而他年紀大，競爭力低，認為「無咩可能搵到工」。故他希望關愛基金可將劏房租金津貼恆常化，每月資助約3,000元，負擔一部份租金，「有得住就得，最多食少啲」。

Sandy（右）希望今年施政報告可提供恆常場地作固定墟市之用。（黃金棋攝）

劏房媽媽為照顧停課在家兒子轉做散工

陳女士及李女士同樣為單親媽媽，二人均希望政府可在施政報告中改善托兒服務。陳女士與就讀中一的兒子居於劏房，早前停課因「唔放心個仔一個人留喺屋企」，故由售貨員轉至餐飲業做散工，每月薪金由1萬元減至6,000元。她哭訴現時經濟壓力很大，「交完租都無錢食飯」；加上家中空間狹小，二人長時間相處令摩擦增加。她又坦言因擔心受歧視，「同埋自己仲有手有腳」，故不欲申請綜援。陳女士希望政府可擴闊托兒服務的年齡，讓其兒子有人照顧，她亦可以增加工作時間。

李女士有三名女兒，其中一人患過度活躍症。她坦言照顧女兒壓力甚大，更分享有次有兩名女兒外出，等候紅綠燈時電話響，故鬆手數秒接聽電話，但其女兒已「一枝箭咁跑出馬路，爭啲畀車撞到，以為自己以後見唔到個女」。她早前曾申請政府的全日制托兒服務，但發現申請繁複，加上有很多限制，故希望今年的施政報告可改善托兒服務，「有幾個鐘畀個女放電，家長都可以休息下」。

江先生批評政府提出「明日大嶼」等並非為基層著想，「太遙遠，有生之年都唔知排唔排到」。（黃金棋攝）

批評林鄭月娥「虛」市政策

市民江先生居於在油尖旺區的劏房，80平方呎單位月租已達4,500元。他指已輪候公屋4年多，但仍「上樓無期」。而現時劏房單位租金極不合理，希望施政報告可提出租金津貼，補貼公屋租金與現時劏房租金的差額。他又批評政府提出「明日大嶼」等並非為基層著想，「太遙遠，有生之年都唔知排唔排到」，並認為政府應於現有土地上興建更多公屋。

另外，全職於墟市擺檔維生的Sandy指，近日因疫情及「限聚令」關係，即使有墟市亦甚少人到場，因此收入大減。她批評特首林鄭月娥曾提出改善墟市政策，但現時未見落實，直言「等到頸都長都係得個桔，好失望」。因此Sandy希望今年施政報告可提供恆常場地作固定墟市之用。「關注基層住屋聯席」組織幹事陳康麒認為，政府只推租金津貼已不實施租務管制作用亦不大，因業主會因租客有津貼而加租，故要求政府盡快實施租務管制。