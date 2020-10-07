施政報告｜運房局擬增2億元智慧出行基金　資助八大研究紓緩塞車

社會新聞
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政府近年推廣智慧出行，《香港01》取得消息，指下周公布的2020／21年度《施政報告》中，將包括推出智慧出行新資助計劃，涉及約2億元，供八大資助院校及科研公司申請，目標資助20個項目，即平均各計劃可獲1,000萬元資助，以紓緩塞車問題。有立法會議員認為，香港智慧出行發展緩慢，又認為現時已有不同基金、資助，未必需另推新資助計劃。
運輸署之前已計劃試行智慧交通燈號。（資料圖片）
近年政府提出智慧出行的概念，改善香港交通、出行模式等，去年《施政報告》亦提到，運輸及房屋局會成立智慧交通基金，預留約10億元，資助企業或機構有關汽車的科技研究和應用。
消息指，下周公布的《施政報告》料將對智慧出行有著墨，包括推出涉2億元的新資助計劃，供八大資助院校及科研公司申請，透過研究科技方案，紓緩塞車問題，以及改善本地交通網絡，預料計劃為期2年，目標資助20個項目。
據了解，相關計劃主要針對改善交通網絡問題，如研究引入智慧交通燈號，按實時路面狀況，自動調整燈號時間。翻查資料，運輸署已曾計劃試行相關技術，早前提交區議會文件透露，會於試行路口的交通燈柱上安裝感應器，實時偵測和分析到達路口等候的行人數目、停車線前等候的車輛數目及車龍長度，從而自動調節出最理想的綠燈時間分配，減少道路使用者的等候時間。
民建聯立法會議員陳恒鑌認為，本港智慧出行推行速度過慢，但現時已有不同與創科相關資助及基金，質疑是否須另設新資助計劃。他又認為，在研究以外，更重要是相關技術如何於香港應用，本身並不缺同類研究。
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