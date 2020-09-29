施政報告2020｜測量師學倡檢視黑廁設計　考慮寬免停車場樓面面積

政府將於10月14日公布新一份《施政報告》。香港測量師學會指出，在新冠肺炎疫情下，大眾對排水系統的關注較大。學會指出，政府容許「黑廁」設計，但忽略了長期保養及管理問題，建議政府盡快檢視「黑廁」設計。 學會又指，地庫停車場長遠而言容易有衛生問題，建議政府檢視寛免停車場總樓面面積的政策。

左起：測量師學會建築政策小組主席何鉅業、測量師學會土地政策小組主席劉振江、測量師學會房屋政策小組主席林家輝。（王潔恩攝）

測量師學會建築政策小組主席何鉅業表示，過往政府放寛建築物條例，容許住宅單位浴室可不設窗戶，卻忽略了長期保養及管理問題。何指，2005年或以後，「黑廁」單位陸續出現，估算近十年，每個樓盤平均8成都是「黑廁」，即使個別設有通風窗，亦未必達到自然通風採光的浴室設計標準。

↓↓部分新盤「黑廁」↓↓

何鉅業指，在疫情下擔心渠管有播毒風險。雖然政府有規定「黑廁」需安裝機械通風系統，但普通市民難以得知系統有否出現問題，亦缺乏有效管理及監察手法。他說，「黑廁」的確能便利「開積」，但應全面檢視「黑廁」設計。

他又指，並非要抹殺「黑廁」的存在價值，由於非住宅樓宇有較統一的管理、市民亦不會長逗留等，故「黑廁」的風險相對較細，但應探討家居的「黑廁」設計，亦應研究應否要加設附加要求，例如增加自然通風的可行性等，以將風險減低。

地庫停車場易有衛生問題

何續指，現時政府容許地庫停車場獲得總樓面面積豁免，而地面及地上樓層的停車場只能寛免五成面積，使不少發展商轉為興建地下停車場。他說，除了興建地庫停車場的時間成本較多外，停車場內亦無自然通風及陽光，而地庫內亦有密集的渠管或沙井等，長遠而言容易有衛生問題。

他建議政府檢視寛免停車場總樓面面積的政策，以發展更健康的停車場。

倡興建40層以上公屋

測量師學會土地政策小組主席劉振江亦建議，政府應檢視補地價評估機制，包括增加地政總署內補地價評估人手、改善估價會議成員組成等，讓發展商可以通過土地契約修訂或換地，開展私人發展及重建。

測量師學會房屋政策小組主席林家輝則指，政府應重建1950至1960年代的公屋，亦支持政府興建40層以上的公屋。