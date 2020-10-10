新冠肺炎｜不諳中文泰裔市民　靠fb朋友知悉免費檢測專程跨區取樽

新冠肺炎疫情反覆，泰籍群組更錄得多宗確診個案，鑑於很多泰裔人士在九龍城區居住及工作，民政總署與樂善堂合作，今日及明日為區內泰裔人士安排自願的免費病毒檢測服務。 有居於秀茂坪泰籍居民稱，由於不諳中文，難獲得疫情資訊，不知悉普通科門診也有類同安排，故今日專程跨區領取樣本樽。有泰籍街坊則因憂慮社群爆發，首次前來做檢測。

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樂善堂李賢義裔群社少數族裔支援服務中心今日起連續兩日，向九龍城區泰裔人士安排自願的免費檢測服務，派發深喉唾液檢測樽及印有泰文的防疫小冊子，一小時內有十多人前來登記領取。

泰裔白女士專程由秀茂坪跨區前來領取兩個樣本樽，她表示，自己不懂閱讀中文，難獲得疫情資訊，不知區內普通科門診也有類同安排。今次從朋友間獲悉有為泰籍人士特設的檢測服務，故特意前來。她指，對於越來越多泰籍人士爆疫感到擔心，會勤洗手、減少聚會，以減低感染風險。

泰裔白女士專程由秀茂坪跨區前來領取兩個樣本樽。（胡家欣攝）

泰籍黃先生同樣指，不懂看中文字，一般靠看支援少數族裔機構的Facebook獲取已翻譯的疫情資訊，今次亦從此平台得悉有關檢測服務。黃指，過去未有做全民檢測，因不認為自己「有事」，今次則因泰裔爆發感染群組，感到「驚驚哋」，故前來為家人及朋友，一共領取七個樣本樽做檢測以求安心。

泰籍張小姐則為自己及同事領取九個樣本樽，認為完成檢測可保護家人及朋友。對於近日多名泰籍人士確診，張指，自疫情開始已做足防疫，如上班自備午膳、在區內出入會坐的士，避免乘坐公共交通工具等。

泰籍黃先生同樣指，不懂看中文字，一般靠看支援少數族裔機構的Facebook獲取已翻譯的疫情資訊。（胡家欣攝）

區內任職小巴司機陳先生指，平日經常會接觸泰國人，擔心感染風險大，即使做過兩次檢測包括全民檢測，也再度前來領取樣本樽，以策安全。

泰裔人士可於今日及明上午10時至下午5時，前往樂善堂李賢義裔群社少數族裔支援服務中心領取檢測樣本樽，並於下周一（12日）至下周二（13日）早上9時至中午12時，交回至樂善堂陳廣興紀念基層醫療中心。

泰籍張小姐認為，完成檢測可保護家人及朋友。（胡家欣攝）