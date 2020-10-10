新冠肺炎・10.10｜今增6宗確診3宗屬本地　葵涌國寶之家一人染疫

新冠肺炎疫情反覆，本港今日（10日）新增6宗確診個案，累計增至5,176宗。今日沒有不明源頭個案，3宗本地個案均與之前患者相關。 近日有數宗涉及泰裔人士的確診個案，政府與樂善堂合作，今日起一連兩天，在九龍城區為泰裔人士安排自願性免費檢測。灣仔港灣道體育館設立的臨時檢測中心將於今日早上10時開始投入運作，毋須預約。 而針對近日出現酒吧群組，政府繼周五（9日）在中環蘭桂坊酒吧區外設流動車輛派發樣本瓶外，今明兩日（10日及11日）將會在尖沙咀及灣仔酒吧區有類似安排，希望鼓勵酒吧人客及員工接受檢測。

【21:00】本港新冠疫情有反彈迹象，食環署今日傍晚安排檢測承辦商，到尖沙咀諾士佛臺設檢測流動車，向酒吧員工派發樣本樽。有酒吧負責人指，雖然計劃屬自願性質，但將安排全體員工參加以策安全，「全部十個員工，如果只係六個、八個做，有幾個無做，對成件事都無幫助。」有食客指，無興趣在酒吧索取樣本樽，「驗完只係當刻嘅結果，聽日都可以出事，覺得無補於事。」

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【19:30】本港新冠肺炎疫情反覆，政府今天（10日）起於四區設立臨時檢測中心，當中灣仔區由有內地背景的華大基因承辦。《香港01》昨晚向政府查詢該中心會有多少名工作人員，當中有無政府人員等問題，至今未獲回覆，未知登記市民身份證及電話號碼等個人資料的，是政府人員抑或華大基因的職員。而華大基因回覆查詢時稱，會由現場工作人員協助市民登記，相關資料保存在政府系統，登記用的電腦不攜帶資料，該公司只會記錄條碼供實驗室核對之用。

【17:00】全球新型冠狀病毒肺炎疫情持續，喜愛旅行的港人無法出國，不少人選擇去本地酒店「Staycation」（宅度假）一解旅行癮。惟最近有酒店房成為「派對空間」，各界亦關注情況，香港酒店業主聯會日前向業界發出指引，提醒酒店房間內人數不可超出上限等。然而今日（10日）仍有大批港人赴酒店「Staycation」，於尖東一酒店下午約3時有40 多人排隊等候登記，當中不少為一家大小，以及二人情侶。有入住的市民指，會遵守酒店的房間人數限制，「唔會一間房塞幾十人」；並會做足防疫措施如自備毛巾、消毒房間設施等。

【14:10】衞生署公布，今日新增6宗確診個案，3宗屬本地個案，均與之前個案相關，包括殘疾院舍葵涌國寶之家一人染疫（#5174 ,55歲男子），未知是職員或院友中招；＃5175是29歲男子住深水埗明德大廈，#5176是41歲女子，住東涌映灣園3期悅濤軒9座。另外3宗是輸入個案，由印度抵港。

【13:56】消息稱今日新增大概6宗確診個案，是相隔11天再無源頭不明個案，今日不設疫情記者會。對上一次無舉行記者會是9月29日。

▼港府設臨時檢測中心 港灣道體育館情況▼

有市民曾到不同確診者去過的帝苑酒店意大利餐廳Sabatini和灣仔合和健身中心，因涉事機構或港府都未有通知，或提供確診者去過的詳情，故他們主動前檢測。港灣道體育館本身為外籍傭工特定群組做檢測，今天也有不少外傭前來。

【11:14】消息指，今天新增大概6宗確診新型肺炎個案。

【10:20】本港新冠肺炎疫情反覆，本地源頭不明個案增加。教育局局長楊潤雄今早（10日）商台節目《政經星期六》時表示，有心理準備隨時要以混合形式上課，有時會因疫情關係暫停面授課數天，期間改上網授課。

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【00:00】據衞生防護中心資料，除了帝苑酒店內兩間餐廳（雅苑座及Sabatini），深水埗亦有一間中式食店曾有確診者到訪。早前確診、屬China Secret群組的29歲男子（#5148），曾到訪深水埗建新大廈的「美食坊中菜皇」。

另外，一名昨日新增確診的25歲無業男子，周三不適赴養和醫院求醫後確診，他報稱平日會與家人飲茶、住在深水埗基隆街108號，惟中心昨晚更新資料內，未有提及其到訪餐廳或酒樓資料。

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▼10月2日起重開處所及放寬措施▼