市建局為凍結人口調查研發程式追蹤員工位置　提醒勿進高風險大廈

市建局行政總監韋志成今日（11日）發表網誌，稱未來開展的重建項目屬於一般私人樓宇，當中或有租客或劏房，故市建局職員需要進入單位進行凍結人口調查。 韋志成表示，為配合凍結人口調查工作，市建局自行研發一個感染風險提示的手機程式，可透過定位系統及電子手環，提示同事避免進入或接近有感染病毒風險的建築物。應用程式亦會定時記錄職員的行程資訊，一旦有染疫事故發生，可跟進追蹤接觸者的工作。 他又指，現時疫情再次反彈，故會與研發感染風險提示程式的員工商討，另製一個額外的版本，給市建局同事在日常有需要時使用。

感染風險提示程式將職員的所在位置，定時與衛生防護中心的資料庫作比對，提示同事所在位置的附近範圍內，有病毒感染風險的大廈名單。（市建局圖片）

韋志成指出，未來開展的重建項目屬於一般私人樓宇，根據經驗，不少單位的住戶為租客，亦有不少單位會被改建成多間劏房，居住情況相對複雜。因此，市建局職員需要進入單位進行凍結人口調查，掌握物業使用狀況和記錄單位住戶的身分，確保調查的準確性。

提示同事避免進入有感染病毒風險的建築物

他說，市建局自行研發一個感染風險提示的手機程式，可透過定位系統，結合衛生防護中心公布的「過去14天曾有確診或疑似的新冠病毒個案居住／到訪過的大廈名單」資料庫，將參與凍結人口調查工作職員的所在位置，定時與資料庫內約100幢遍佈港九新界各區的大廈名單紀錄作比對，提示同事避免進入或接近有感染病毒風險的建築物。

感染風險管理的應用程式與手機及電子手環連接，接收相關提示訊息。（市建局圖片）

會記錄行程資訊 以助追蹤工作

韋志成指，參與調查工作的職員，會隨身配備已安裝這應用程式的手機，以及與手機連接的電子手環，以接收相關提示訊號，直至凍結人口調查工作結束為止。當程式偵測到職員所在的位置接近資料庫內的大廈時，手環會持續震動，並發出感染風險提示及相關大廈名稱的訊息，以提醒職員調整路線，避免走近或進入「高風險」的大廈。

此外，應用程式會定時記錄職員的行程資訊，一旦有染疫事故發生，可跟進追蹤接觸者的工作。

定位記錄只有少數人可查閱

韋志成說，職員的定位紀錄，會儲存在一個經加密的數據資料庫中，只有他和執行董事等極少數授權人員，其中兩人同時以密碼開啟，才可查閱有關資料。在凍結人口調查工作結束後，所有數據亦會被銷毀。

他又指，同事亦可自由選擇是否參與日後以感染風險提示程式配合下進行的凍結人口調查。

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員工要先接受深喉唾液測試

他又指，在開展調查前的3天，凍結人口調查的工作團隊要接受深喉唾液測試，在結果呈陰性後，職員才會獲准參與調查工作。

職員在到訪住戶的單位時，職員會即場再為自己及住戶量度體溫，確保雙方均沒有發燒病徵；而整個家訪過程，員工會配備口罩、護目鏡、酒精搓手液等防疫裝備及消毒物資。

或製作日常版本

他又指，現時疫情再次反彈，故會與研發感染風險提示程式的員工商討，調整程式內容和操作模式，另製一個額外的版本，給市建局同事在日常有需要時使用。