新冠肺炎｜流動檢測車到尖沙咀諾士佛臺　有酒吧全體員工參加

本港新冠疫情有反彈迹象，食環署今日傍晚安排檢測承辦商，到尖沙咀諾士佛臺設檢測流動車，向酒吧員工派發樣本樽。有酒吧負責人指，雖然計劃屬自願性質，但將安排全體員工參加以策安全，「全部十個員工，如果只係六個、八個做，有幾個無做，對成件事都無幫助。」有食客指，無興趣在酒吧索取樣本樽，「驗完只係當刻嘅結果，聽日都可以出事，覺得無補於事。」

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食環署與檢測公司「Prenetics」合作，昨日起一連三日安排流動檢測車到酒吧區派發樣本樽，檢測車傍晚六時停泊在尖沙咀諾士佛臺，承辦商人員到酒吧派發樣本樽。

酒吧負責人陳先生表示，已領取十多個樣本樽，將會安排全體員工做檢測。他指，雖然計劃屬自願性質，但認為全部員工參與檢測，防疫成效會較佳，「全部十個員工，如果只係六個、八個做，有幾個無做，對成件事都無幫助。」

近日尖沙咀酒吧China Secret再爆發染疫群組，他指，疫情仍未受控，酒吧會繼續做好防疫措施，包括每桌之間保持1.5米距離、維持二人一桌的限制。

10月10日，檢測流動車設於尖沙咀諾士佛臺。（羅君豪攝）

另一酒吧負責人Jeff表示，已取得十個樣本樽，全體員工會參與檢測，而工作人員料於明日前來收回樣本樽。他又指，今日生意較為淡靜，估計由於尖沙咀帝苑酒店近日爆疫，影響客人光顧意欲有關。

酒吧負責人陳先生表示，已領取十多個樣本樽，將會安排全體員工做檢測。（羅君豪攝）

工作人員無主動向顧客派 客人：無興趣

流動檢測計劃的對象亦包括酒吧顧客不過，現場未見工作人員主動向客人派樽，客人陳小姐表示，無興趣索取樣本樽，「驗完只係當刻嘅結果，聽日都可以出事，覺得無補於事。」她指，雖然現時酒吧多出現確診個案，但認為仍可以光顧，「無話驚唔驚，返工都可以中招。」

另一位客人Carman表示，早前已參與全民檢測，故不會有意在現場取樣本樽，「無咩需要。」

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