新冠肺炎｜袁國勇：若不針對高危控制點　冬天恐過萬確診逾千人亡

本港新冠肺炎疫情持續，政府抗疫督導委員會專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（11日）於商台節目表示，病毒的活動能力於冬天會較強，根據歐美國家冬季的疫情，若本港不及時對所有高危控制點，作出針對性的防疫措施，隨時將有過萬人受感染、過千人死亡。 他又指，曾到中環蘭桂坊觀察，發現酒吧根本沒有遵守政府制定的措施，如場所人數限制、每枱的人數上限等，擔心容易令病毒傳播。

政府抗疫督導委員會專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，根據歐美國家冬季的疫情，若本港不及時對所有高危控制點，作出針對性的防疫措施，隨時將有過萬人受感染、過千人死亡。

相信疫苗將於9至12個月後面世

袁指，美國紐約有20%人受感染，而當地與香港同樣人口密集，認為香港有140萬人受感染並非沒可能，「唔係講笑，可能係會發生。」他勸喻港人齊心合力做好防疫措施，並相信疫苗將於9至12個月後面世，「呢場仗到時就打完。」

袁指，明白市民過去9個月出現抗疫疲勞，業界希望放寬防疫措施，心態上變得不緊張。但他指，病毒的活動能力於冬天會較強，若措施做得不足，疫情將會很嚴重。

曾到蘭桂坊觀察：酒吧根本無遵守政府措施

袁指，本港邊境管制措施已變得嚴格，但部分潛伏期逾14日的患者，仍有機會流入社區，因此須加強高危控制點的措施，防止病毒擴散，如食肆、酒吧、老人院舍和宗教場所等。他又指，曾到中環蘭桂坊觀察，發現酒吧根本沒有遵守政府制定的措施，如場所人數限制、每枱的人數上限等。顧客亦因音樂大聲播放，而脫下口罩傾談，擔心容易令病毒傳播。

袁指，健身中心的二氧化碳含量高，鮮風量較要求低70%，影響防止病毒擴散的能力；而公共交通的鮮風量亦可能不足，勸喻巴士公司須確保車上鮮風流通，並建議市民乘搭的士時可開窗。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼