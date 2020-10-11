車公廟體育館落成啟用　開放式通道刻意不安裝空調

車公廟體育館剛於9月17日投入服務，體育館為沙田區第七個公共室內體育館，設施包括可用作兩個籃球地或排球場或八個羽毛球地的主場館、舞蹈室、活動室、乒乓球室、健身室及兒童遊戲室，成為區內市民做運動和休憩的好去處。場館更利用層層遞進及大量落地玻璃的設計，令場館更具空間感外，亦引入大量自然光與自然景觀，營造一個自然和舒適的環境。

車公廟體育館提供多樣化的康體設施，包括多用途主場（可用作兩個籃球場或兩個排球場或八個羽毛球場）、乒乓球室、舞蹈室等。 (發展局網誌照片)

車公廟體育館剛於9月17日投入服務，體育館位於沙田頭路，鄰近車公廟站及秦石巴士總站。體育館作為沙田區的第七個公共室內體育館，設施包括多用途主場館、舞蹈室、活動室、乒乓球室、健身室及兒童遊戲室，而多用途主場館則有八個羽毛球場，亦可變為兩個籃球場或排球場，成為附近居民做運動和休憩的好去處。

車公廟體育館提供多樣化的康體設施，包括多用途主場（可用作兩個籃球場或兩個排球場或八個羽毛球場）、乒乓球室、舞蹈室等。 (發展局網誌照片)

車公廟體育館更採用了大量環保概念，例如採用了大量落地玻璃與玻璃天花，引入大量自然光，予人開闊而明亮的空間感；體育館更採用開放式通道，並刻意不安裝空調，有助於促進自然通風，營造一個自然和舒適的環境外，更可達致環保慳電的效果。

體育館更採用開放式通道，並刻意不安裝空調，有助於促進自然通風，營造一個自然和舒適的環境外，更可達致環保慳電的效果。(發展局網誌照片)