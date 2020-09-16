新冠肺炎｜康文署體育館周四重開　徐英偉到場視察

康文署將分階段重開體育場地，室內的康樂設施將於明日起（17日）重開。民政事務局局長徐英偉今日（16日）到訪康文署轄下的黃泥涌體育館，視察場館準備重開的情況。 局方指，康文署將在各重開的康樂設施採取特別措施，包括限制球場、球道逗留人數、暫停開放觀眾席、取消團體作賽，以隔球道方式開放設施。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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民政事務局局長徐英偉（右二）今日在康文署署長劉明光（右一）陪同下到訪黃泥涌體育館，視察康文署準備重開場館的情況。

徐英偉今日到訪康文署轄下的黃泥涌體育館，視察場館準備重開的情況。民政事務局指，該館曾用作社區檢測中心，署方已於9月12日開始還原場地，進行深層消毒及清潔，並重新裝置運動設備，以供公眾訂場使用。

進場者要先量體溫

局方指，徐英偉了解康文署的準備工作以及防疫措施，包括安排進場人士接受體溫監察，以及在場地擺放消毒地毯、提供酒精搓手液及加強清潔。

此外，康文署已在各重開的康樂設施採取特別措施，包括限制球場、球道逗留人數、暫停開放觀眾席、取消團體作賽，以隔球道方式開放設施。

今起可使用康體通網上預訂

康文署體育場地的室內康樂設施，將於明日重開，當中包括體育館主場（只限羽毛球場）、壁球場、乒乓球室／枱、草地滾球場、高爾夫球發球道、網球場、香港單車館單車賽道、室內緩跑徑、舞蹈室／活動室、健身室、英式／美式桌球枱、體操訓練場、運動攀登設施等。水上活動中心亦將於同日重開。

市民可於今日開始，使用康體通在網上預訂上述重開的收費設施。而設於上述重開場地的康體通訂場櫃枱及自助服務站，則於設施重開當日同步恢復預訂服務。