灣仔、葵青檢測中心已為1844人採樣　倘有初步陽性會轉介衞生署

政府表示，截至周日（11日）下午8時，灣仔和葵青臨時檢測中心累計合共為1844人採樣作新型冠狀病毒核酸檢測；灣仔臨時檢測中心全日有619人採樣，葵青臨時檢測中心全日則有707人採樣。截至晚上10時，當局已完成518個樣本的檢測，倘有初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生署衞生防護中心跟進並公布。。

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政府發言人表示，當局分別在灣仔、葵青、九龍城及油尖旺4區各設立一所臨時檢測中心，其中灣仔和葵青臨時檢測中心率先分別於周六（10日）和周日（11日）開始運作，而九龍城和油尖旺臨時檢測中心亦會於周一（12日）開始投入服務。該4間臨時檢測中心暫定開放至10月14日。

發言人又指，為方便更多市民接受病毒檢測，醫院管理局46間普通科門診診所派發深喉唾液樣本收集包的時間，已由上周五（9日）起延長至周一至五上午9時至下午1時及下午2時至5時。另外，食物環境衞生署在特定群組檢測計劃下為餐飲業務前線員工提供的第二輪檢測服務，會由10月1日開始至10月10日共向餐飲處所派出超過12000個樣本瓶，經檢測的樣本超過3800個，並由10月9日開始一連三晚安排檢測承辦商前往酒吧區派發樣本瓶，在酒吧區附近停泊流動車輛，鼓勵酒吧及酒館的從業員及顧客接受自願性質的病毒檢測。