新冠肺炎｜政府周一增2個檢測中心　陳肇始：無忽略病徵輕微者

位於葵涌石籬社區會堂的臨時檢測中心於今日（11日）下午一點開始投入運作。食物及衞生局局長陳肇始於下午到場巡視，逗留大約40分鐘後離開。 她宣布於九龍城區與油麻地的臨時檢測中心將於周一開始運作，免費為市民進行採樣。 對於港大微生物學系講座教授袁國勇批評，全民檢測找到的陽性個案比例，較政府門診或私家醫生的比率低，反映病毒檢測焦點不正確、「非常不理想」，陳肇始只回應稱，所有方向的檢測都要做，亦同意袁的說法一定要留意徵狀較輕微的人，強調並無忽略這批患者。

食物及衞生局局長陳肇始下午到位於葵涌石籬社區會堂的臨時檢測中心巡視，逗留大約40分鐘後離開。（盧翊銘攝）

位於葵涌石籬社區會堂的臨時檢測中心於今日（11日）下午一點開始投入運作。食物及衞生局局長陳肇始於下午2點50分到場巡視中心首日運作情況，逗留大約40分鐘後離開。

呼籲市民踴躍參與檢測

陳肇始離開前又呼籲市民踴躍參與檢測，陳肇始提及將於明天（12日）開始投入運作的兩間檢測中心，將設於油麻地梁顯利油麻地社區中心及啟德社區中心，並於早上8點至晚上8點提供檢測服務，呼籲懷疑自己為無症狀患者的市民踴躍參與。

陳肇始又提到，於昨日投入運作，位於灣仔港灣道的臨時社臨檢測中心昨日接收到超過500個樣本，而且全為陰性；而石籬檢測中心則於首兩小時收到近270份樣本，形容市民踴躍參與檢測。

陳：所有檢測方向都要做

對於早前港大微生物學系講座教授袁國勇指，經政府門診或私家醫生檢測找出陽性個案的比率，比全民檢測計劃找到的比率更高，「反映一路以來檢測方向、焦點唔係咁正確。」陳肇始回應指，所有檢測方向都要做，強調不論私家醫生或普通科門診，發現市民有症狀都會進行測試，並沒有忽略。她又形容臨時檢測中心與高危群組的檢測都非常重要，因為有不少無症狀的隱形患者，如非用此方式則難以在社區中找到。

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