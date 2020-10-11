新冠肺炎｜石籬檢測中心首日運作　居茘枝角市民亦到場檢測求安心

政府針對新冠肺炎疫情爆發的地區設立臨時檢測中心，當中位於葵涌石籬社區會堂的臨時檢測中心於今日（11日）下午一點開始運作。記者於運作前十分鐘到達檢測中心，己有大約三十人在排隊等候。 有市民表示，因日常經常出入爆發地點「國寶之家」鄰近的街市，所以特意前來做檢測求安心；亦有居住在荔枝角的市民，帶同小朋友一同前來進行檢測。

政府針對早前出現新冠肺炎出現社區爆發的地區，設立臨時檢測中心，提供免費病毒檢測。位於葵涌石籬社區中心的臨時檢測中心於今日（11日）下午一點開始運作。運作前10分鐘已有大約三十人在排隊等候。檢測中心利用圍欄管制人龍，並於地上畫上記號，讓排隊人士保持1.5米社交距離，中心亦有提供酒精搓手液供檢測人士使用。

住在附近的林女士，提早於12點半便到達社區中心排隊，她又形容排隊「好快」、「等幾個字啫」。林女士指，每天都要到爆發地點附近的街市買餸，擔心自己有機會「中招」，所以前來檢測求安心。對於檢測中心運作，林女士則十分滿意，指職員服務態度很好，而檢測過程亦沒有不適。

曾參加全民檢測市民亦再次參與

同樣住在檢測中心附近的蘇女士，同樣亦不時會到「國寶之家」鄰近街市買餸，所以為安全起見都前來進行檢測，她又指進行檢測是「盡下公民責任」。蘇女士指自己上次全民檢測都有參加，又形容兩次安排都幾好，幾方便。

檢測中心亦吸引居於荔枝角的市民到場，金先生帶同小朋友及家人前來位於葵涌的檢測中心進行檢測。金太形容檢測過程很快「填完form，就做檢測，都唔駛五分鐘」。

金先生指他們一家一點零五分左右便到達，等待不足半小時便可進行檢測；金小朋友亦形容檢測過程十分簡單，並無任何不適。對於檢測中心的安排，金小姐亦表示十分滿意，唯獨社區中心的位置較為「隔涉」，「有啲難搵」。

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