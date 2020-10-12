性感少女廣告被取下　區議員：多謝西九龍中心　插畫家：打風啫

知名香港漫畫插畫家林祥焜多年與西九龍中心合作，設計大型外牆廣告，以衣著性感的漫畫少女作主題，惟引起當區民建聯區議員關注，斥內容「意識不良」，引起區內街坊不安，早前曾請願要求將廣告下架。 有網民留意到，相關廣告今晚（12日）遭除下。香港01記者向深水埗區議員劉佩玉查詢，她說晚上經過已留意到廣告被下架，相信是西九龍中心聽到他們的聲音，有所行動，並感謝中心正視他們的訴求。 林祥焜回覆《香港01》時則表示亦得知畫作被取下，但原因是因為明日會打風，並表示打風後會有「搞點新意思」，言明相關畫作不會落架。他指，部分批評的聲音是侮辱了這一代的女性，「少女有權性感，藝術家都有權畫健康、性感的女性。」

西九龍中心晚上有工人拆下巨型性感少女廣告帆布。（網民Stephen Koon上載至FB「深水埗街坊會」專頁）

唔駛驚！以前大風都吹爛過，落架只是驚打風大家路過有危險啫！並非乜嘢區議員自作聰明，成功爭取落架！之後林祥焜插畫會再上架西九龍中心，但要俾少少時間我從西九龍中心，我哋準備咗一啲新驚喜俾大家！請拭目以待！ 性感少女廣告畫家林祥焜FB帖文

民建聯劉佩玉：祝西九龍中心日後生意興隆​

有網民在Facebook群組「深水埗街坊會」貼出相片，指早前受爭議的性感少女漫畫被除下，認為西九龍中心「跪低」。香港01向早前請願的深水埗民建聯劉佩玉查詢，她表示晚上經過時已經留意有人正在拆除相關漫畫。她認為這與民建聯早前的請願行動有關係，感謝西九龍中心正式相關訴求，將含有不雅成分的廣告去除。她並指，西九龍中心是深水埗老少皆宜的商場，祝西九龍中心日後生意興隆，人流暢旺。

她表示，對於林祥焜及畫作本身沒有意見，尊重藝術創作自由，只不過畫作引起部分當區居民不安，所以才替居民反映意見。

林祥焜：因為打風暫取下 將有後續活動

記者再向插畫家林祥焜查詢，他亦表示知道畫作被取下的消息，不過他稱並非西九龍中心「跪低」，只不過因為熱帶風暴浪卡逼近香港，明日有可能打風，所以暫時將畫作取下，「打風啫，2016年都有試過打風將啲廣告吹爛，所以取下先。」

至於颱風過境後，會否將畫作廣告重新掛上，林則表示不會立即掛上，因為正在籌備一些「新意思」，會盡快重新掛上，強調廣告「不會落架」。他認為，有關的批評是「侮辱咗呢一代嘅女仔」，並指疫情下很多年輕女性會做運動，包括行山、划艇等等。之後會聯合一些插畫師、藝術家及熱愛運動的女仔做一些「crossover」的行動回應爭議，「少女有權性感，藝術家都有權畫健康、性感的女性。」

事前送交淫褻物品審裁處檢視

西九龍中心外牆於暑假時換上六幅新廣告，繼續由知名香港漫畫插畫家林祥焜設計，以性感少女為主題的「GOODGIRL」系列，廣告印有「不忘初心」、「好時光」、「make your dreams happen」的標語。翻查資料，林非首次與西九合作推出這系列廣告，2013年已在商場推出其作品展及設計大型廣告牌。林指，非第一次收到外界投訴，故自四年前起，會將與商場合作的項目送交去淫褻物品審裁處檢視，今次廣告牌設計亦無例外，並獲處方通過，證明達到公眾展示的道德標準。