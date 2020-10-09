西九龍中心再次進入大眾的視線！日前西九龍中心外牆掛上三幅少女畫作廣告，事件引來爭議，有人認為此舉敗壞社會風氣，但反方則認為這是健康性感。事件持續發酵，區議會更去信淫褻物品審裁處投訴。

被指「停留90年代風」的西九龍中心曾是深水埗龍頭商場，亦是不少港人的集體回憶。《香港01》飲食記者整理7件回憶事，包括飛龍過山車、明將紅豆軍艦、行蘋果商場等。

西九龍中心外牆掛上三幅少女畫作，被指敗壞社會風氣，引發社會爭議！（資料圖片）

在90至2000年代，西九龍中心是深水埗一帶龍頭商場，時尚商店林立、玩樂設施充足，例如溜冰場，更設有全港首個室內過山車，過山車上更傳出不間斷的尖叫聲！當年不少大膽人士仲特意挑戰明將的騎呢壽司，按下圖即睇7大商場回憶事😢😢

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🤩🤩🤩 同場加映：9個越做越頹商場 90年代潮人蒲點利時沒落 荷里活中心現吉鋪？

除了西九龍中心，其實不少90年代紅極一時的商場慢慢沒落，人流大減、吉鋪盡現，例如90年代潮人聚集地，尖沙咀百利、利時商場，現時大部分90後、00後都未聽過這兩個商場！按下圖即睇仲有邊間商場開始沒落👇👇