浪卡風球．交通消息｜5間專營巴士6時半恢復行駛　港鐵加密班次

熱帶氣旋浪卡凌晨4時集結在香港以南約450公里，逐漸遠離本港，但本港風力卻增強。天文台在清晨5時40分，發出今年第二個8號風球，預料會在今日日間大部份時間維持。 天文台預料在今晚6時至8時改發3號風球。九巴及龍運巴士公布，由下午6:30起，所有路線陸續恢復有限度服務。惟有逾110條路線，仍然會暫停服務，包括部分聯營路線。新巴及城巴宣布，會於下午6時半起恢復恆常巴士線服務。 新渡輪表示，中環往返長洲及往返梅窩線渡輪服務，將於晚上7時30分後逐步恢復正常。至於橫水渡及港內線，今日暫停服務，明日恢復。 港鐵表示，會逐步加密鐵路和港鐵巴士服務班次，以應付增加的乘客量。

+ 4 + 4 + 4

【19:44】港鐵宣布，由於天文台已改發三號強風信號，港鐵會逐步加密鐵路和港鐵巴士服務班次，以應付增加的乘客量。

港鐵服務安排如下

荃灣綫 5 分鐘一班

觀塘綫 5 分鐘一班

港島綫 5 分鐘一班

南港島綫 5 分鐘一班

將軍澳綫

北角站 - 寶琳站 5分鐘一班車

調景嶺站 - 康城站 12 分鐘一班

東涌綫 10 分鐘一班

迪士尼綫 20 分鐘一班

機場快綫 30 分鐘一班

東鐵綫

紅磡站 –上水站 7 分鐘一班

屯馬綫一期 7 分鐘一班

西鐵綫 7 分鐘一班

輕鐵 8 至 21分鐘一班

港鐵巴士 10至30 分鐘一班

【18:08】九巴宣布，九巴及龍運巴士將會由下午6:30起，所有路線陸續恢復有限度服務。惟有逾110條路線，仍然會暫停服務，包括部分聯營路線。

▼九巴有逾110條巴士線仍然暫停服務▼

【17:50】新巴及城巴表示，由於天文台宣佈考慮於下午6時至8時改發3號強風信號。新巴、城巴將會於下午6時半起，陸續恢復各條恆常巴士線服務。

【17:33】大嶼山巴士表示，因天氣及路面情況，除2, 4及23號路線外。其餘日間服務將於晚上6時半起，陸續恢復按原定班次行駛。

【17:25】新渡輪表示，隨熱帶氣旋浪卡逐漸遠離香港，新渡輪中環往返長洲及中環往返梅窩線渡輪服務，於晚上7時30分後逐步恢復正常。至於橫水渡及港內線，今日暫停服務，明日恢復。

新渡輪表示，中環往返長洲及往返梅窩線渡輪服務，於晚上7時半後逐步恢復正常。（新渡輪資料）

+ 3 + 3 + 3

【13:00】運輸署宣布，由於強風關係，青嶼幹線、汀九橋車速限制降至每小時50 公里；昂船洲大橋中線封閉，只餘快線及慢線開放予車輛行駛，車速限制降至每小時50公里。除1.6米或以下的車輛，例如矮身的私家車及的士外，所有車輛包括電單車及機動三輪車，禁止使用昂船洲大橋。至於南灣隧道（往九龍方向）、由西九龍公路及貨櫃碼頭南路往昂船洲大橋的支路，及由青衣路往昂船洲大橋和南灣隧道的支路已封閉。

受影響的駕駛人士注意事項︰

(i)來往屯門/元朗及九龍/沙田，可改經屯門公路及荃灣路/長青隧道及青葵公路。

(ii)來往大嶼山及九龍/沙田，可改經長青隧道及青葵公路。

(iii)來往青衣南及九龍/沙田，可改經青衣路、葵青路及青葵公路。

(iv)來往長青公路及青衣南，可改經青衣西路及青衣路，或青衣西路、青康路及青衣路。

【11:05】運輸署宣布，由於強風關係，昂船洲大橋中線封閉，只餘快線及慢線開放予車輛行駛，車速限制亦降至每小時50公里。

【09:43】港珠澳大橋穿梭巴士服務，港珠線及港澳線，上午10時30分及中午12時正的班次均暫停服務。

【09:15】珀麗灣客運表示，受熱帶氣旋「浪卡」8號風球影響，渡輪服務暫停服務直至另行通知。而NR330青衣線及NR332葵芳線巴士服務，則維持有限度服務，直至另行通知。

【08:00】大嶼山巴士宣布，除嶼巴37M, 38, 39M, B6, B2及B2P，將維持有限度服務外，其餘日間路線暫停服務。

【06:54】海事處宣布，位於土瓜灣的避風塘現已泊滿，請本地船隻使用其他避風塘。

【06:54】運輸署表示，由於強風關係，港珠澳大橋香港連接路最高車速限制由每小時100公里，降至每小時50公里。

【06:22】運輸署宣布，原定今日在全港設立的11個，向的士及公共小巴司機，派發新型冠狀病毒病檢測套裝及收集樣本瓶的臨時派發和收集中心，將暫停服務。如八號烈風或暴風信號在下午2時前除下，各派發及收集中心將會在信號除下後約2小時內重新開放。如八號烈風或暴風信號在下午2時仍然生效，所有派發及收集中心今日將不會開放。

【06:21】運輸署宣布，位於金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處、公共車輛分組、過境服務分組、駕駛考試排期事務處、車輛檢驗中心和駕駛考試中心及筆試中心會暫停服務。至於已預約今日上午進行駕駛考試，包括路試和筆試的考生，將獲個別通知另訂考試日期。如八號烈風或暴風信號在上午11時30分仍然生效，則全日駕駛考試將會取消，考生將會獲個別通知另訂考試日期。

【06:16】天星小輪來往中環至尖沙咀的渡輪服務將於6時30分停航，來往灣仔至尖沙咀於7時20分停航。

【06:10】山頂纜車早上7時暫停服務。

【06:03】愉景灣航運表示，來往中環及愉景灣的渡輪服務已經暫停。愉景灣航運的機楊、東涌、欣澳及中環線巴士服務則維持正常。

【05:31】港九小輪宣布，中環至榕樹灣及中環至坪洲尾班船在上午6時30分。榕樹灣至中環及坪洲至中環的尾班船就在上午6時。其餘航線已停航。

【05:30】大嶼山巴士表示，1號、11號、A35路線將會維持服務，但班次有可能稍微延誤。37M及38號線路維持有限度服務，B2, B2P以及B6口岸線路將稍後公布。 其餘日間線路線將暫停服務，直至另行通知。

1號路線由大澳開出時間為5時及5時30分；由梅窩碼頭開出時間為6時及6時35分。



11號路線由大澳開出時間為5時15分和5時55分；由東涌開出時間是6時20分及6時45分。



A35號路線由梅窩碼頭開出時間是5時30分；由港珠澳大橋香港口岸開出時間是6時15分及6時40分。

【05:05】新巴城巴公布，通宵路線會維持至尾班車，除S1、B3X及B5會提供有限度服務外，所有新巴城巴日間路線暫停服務。

【04:57】新渡輪公布，離島航線將於早上6時30分後暫停服務。

新渡輪離島航線停駛前最後班次安排。

最新風暴消息（持續更新）

↓↓港鐵最新列車服務安排↓↓

【04:19】港鐵表示，由於天文台公佈將於稍後時間改發八號烈風或暴風信號，港鐵將由頭班車起調整列車服務，呼籲乘客參考列車班次及早計劃行程。​

【04:13】九巴及龍運宣布，由於天文台已公布今日早上6時或之前改發8號風球，通宵路線會維持至尾班車，但所有日間路線將暫停服務，直至另行通知。龍運巴士S1、S64、S64C、S64P、S64X及S65線則會維持有限度服務。

【03:40】天文台表示，預計在今日清晨6時或之前，發出8號熱帶氣旋警告信號。雖然浪卡正逐漸遠離本港，但在其與東北季候風的共同影響下，預料本港風勢仍會進一步增強，本港南部地區風勢較大。

【03:15】新渡輪橫水渡航線渡輪服務將會於今天清晨6時開始停航，直至另行通知。同時，由於天氣及海面情況瞬息萬變，為乘客安全着想，新渡輪其他航線或需要在未改掛或於改掛八號風球後的短時間內全面停航。