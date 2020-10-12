浪卡風球｜日出前或改發8號風球　睇清全港學校颱風下的停課安排

天文台在今日（12日)下午5時10分發出三號強風信號，預計熱帶氣旋浪卡會在今晚至明早（13日）最接近香港，天文台會視乎本地風力情況，在明早（13日）日出前考慮改發八號烈風或暴風信號。家長最關心的當然是小朋友是否需要上課，若明早改發8號風球當然是停課，但究竟幾點改發3號風球就要返學？

按圖即睇教育局的熱帶氣旋的上學指引：

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根據教育局有關熱帶氣旋的上課指引，當八號預警/八號或以上熱帶氣旋警告信號生效時，所有學校均應停課，如信號發出時，學生已在上學途中，學校應就應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生，須在安全情況下，方可讓學生回家。

+ 4 + 4 + 4

早上5時30分留意天氣報告

家長要留意，若改發三號取代八號或以上熱帶氣旋警告信號，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校均應繼續停課，除非事前已公布所有學校須全日停課，否則其他學校應按以下安排恢復上課： 假如三號熱帶氣旋警告信號在上午5時30分前發出， 上午校及全日制學校應恢復上課 ；假如三號熱帶氣旋警告信號在上午10時30分前發出，下午校應恢復上課，而家長應在明早5時30分留意天文台最新的天氣情況。

按圖即睇9大菠蘿益處