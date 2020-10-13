浪卡風球．最新｜天文台取消所有風球　發出強烈季候風信號

周二（13日）凌晨2時，熱帶氣旋浪卡集結在香港以南約440公里，最接近本港，並在香港以南500公里內掠過。過去數小時浪卡有所增強，加上與東北季候風的共同影響，天文台在清晨5時40分，發出今年第二個8號風球。隨浪卡登陸海南島及有所減弱，並進一步遠離香港，天文台在晚上7時40分，改發3號強風信號；及至周三（14日）凌晨2時40分，取消所有熱帶氣旋警告，發出強烈季候風信號。 天文台又指，高空反氣旋會在本周後期增強，廣東沿岸雨勢減弱，天色好轉。預料另一個熱帶氣旋會在接近周末進入及橫過南海中部，並有所增強。

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【02:40】天文台取消所有熱帶氣旋警告信號，發出強烈季候風信號。天文台表示，預料本港吹偏東強風。在戶外工作及活動人士，請特別小心強勁陣風的吹襲。市民應提防海面大浪可能帶來的危險。

【10月14日 02:00】天文台表示，浪卡已經遠離香港，對香港的影響減退。本港仍繼續受東北季候風的影響，今日會繼續吹強風一段時間，而初時離岸及高地亦間中吹烈風。天文台短期內會考慮發出強烈季候風信號（俗稱黑球），以取代3號強風信號。

【23:00】天文台指浪卡繼續遠離香港。受東北季候風的影響，本港明日初時會吹强風，離岸及高地亦間中吹烈風，預計3號強風信號會維持數小時。

【19:40】浪卡繼續遠離香港，風勢進一步減弱，天文台晚上7時40分改掛3號強風信號。

天文台指，熱帶風暴浪卡已於海南島登陸。下午8時，浪卡集結在香港之西南約520公里，即在北緯19.1度，東經110.5度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約20公里，橫過海南島。

浪卡會進一步遠離香港，但在浪卡和東北季候風的共同影響下，本港今晚及明日初時會繼續吹强風，離岸及高地亦間中吹烈風。預計三號强風信號會維持一段時間。

【19:00】澳門地球物理暨氣象局，於晚上7時正改發3號風球，並預料3號風球將維持一段時間。

【18:47】天文台預料，在下午7時熱帶風暴浪卡，集結在香港之西南約520公里，即在北緯18.9度，東經110.7度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約20公里，移向海南島。浪卡將在海南島登陸。隨浪卡登陸後減弱，並進一步遠離香港，本港風勢預計會逐漸減弱。天文台會視乎本地的風力情況，在短期內考慮改發3號強風信號。

▼8號風球下尖沙咀海傍「橫風橫雨」▼

【17:55】入境事務處宣布，由於8號熱帶氣旋警告信號仍然生效，各智能身份證換領中心（換證中心）今日全日暫停服務。

【17:01】政府宣布，由於8號熱帶氣旋警告信號現時仍然生效，位於灣仔區港灣道體育館、葵青區石籬社區會堂、九龍城區啟德社區會堂及油尖旺區梁顯利油麻地社區中心的4間臨時檢測中心，今日將暫停開放。所有夜校今日停課。

【16:50】天文台表示，浪卡即將在海南島登陸。隨著浪卡登陸後減弱，並進一步遠離香港，本港風勢預計會逐漸減弱。天文台會視乎本地的風力情況，在下午6時至8時考慮改發3號強風信號。與浪卡相關的雨帶正影響珠江口一帶。海面會有湧浪及非常大浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

▼浪卡襲港不少公司停工一日 中環街頭變寧靜▼

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【15:28】熱帶風暴「浪卡」遠距離襲港，成為近60年來「最遠8號波」。市民享一日「風假」，有人稱風勢不大、質疑天文台「掛錯波」。天文台解釋，早上凌晨開始，香港部分高地及離岸海域都開始出現烈風，考慮到公眾安全的前提下，當時有需要發出8號烈風或暴風信號。雖然浪卡逐漸遠離本港，但東北季候風持續；加上浪卡的雨帶開始影響本港，風力明顯增強。

前天文台台長林超英則指，浪卡北面的環流與東北季候風匯合，疊加起來在熱帶氣旋的外圍輕易產生一條烈風帶。今早烈風帶非常接近香港，只要向北漂移10多公里，維港兩岸就會吹烈風，形容情況「牙煙」。

【15:10】熱帶風暴浪卡襲港，以往打風期間，不少的士司機會隨即「坐地起價」，少則另收30至50元「附加費」，如要到較遠地區，隨時要加上百元不等。不過有不少市民反映，今日的士司機「一反常態」，在掛起8號波後，仍願意按錶收費，被讚「有良心」。

有的士業人士表示，在疫情下的士司機客源減少，加上今日天氣未見太過惡劣，客量不似預期，司機保守起見，亦不敢議價「加唔到價」。

▼市民趁「風假」外出情況▼

+ 9 + 9 + 9

【14:03】不少打工仔及學生不用上班或上學，變相多了一日假。有市民趁著「風假」外出放鬆。在將軍澳的商場內，戲院有個別場次幾乎爆滿，在上映約一小時前，戲票已接近售罄，僅剩下不足十個座位；在酒樓外，更有超過20人在等位。

【13:51】天文台表示，預料本港仍有一段時間會受烈風威脅。隨著浪卡登陸海南島及有所減弱，並進一步遠離香港，本港風勢預計會逐漸減弱，天文台會視乎本地的風力情況，在黃昏至今晚考慮改發三號強風信號。

【13:30】港島杏花邨岸邊風勢增強，有警員曾到場巡視，勸喻追風市民注意安全。目前海面湧浪不算太大，杏花邨保安已加設防水閘並已加固。今早有住客趁風勢不太大，如常晨運，形容風勢只如平日海風。但隨風勢在日間逐漸增強，亦有雨，在場追風市民亦已減少。

至於南區海怡半島，居民形容有別於以往的颱風天，風勢及湧浪不算強，過去打風海浪拍岸時，浪花可高達3至4層樓高，但今日未見相關情況。

▼8號風球下，九龍城街市買餸人流減少▼

【12:50】天文台表示，與浪卡相關的雨帶正向北移動，將於下午影響珠江口一帶。當雨帶影響香港以南水域時，黃茅洲曾錄得暴風。天文台又預料，本港仍有一段時間會受烈風威脅，今日下午四時前改發三號強風信號的機會較低。過去一小時，橫瀾島、大老山及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時85、77及62公里，最高陣風分別超過每小時97、96及83公里。

【12:44】九龍城街市商戶指，打風令街市人流明顯減少，生意一般。於街市經營雞檔的檔主梁太太表示，今日生意一般，相反昨日不少市民到場買餸，昨晚生意額相對好。梁太指，今日來貨及交通運費相對高，但是肉價未有調高，「因為一陣要交貨畀餐廳，所以都會開門，希望一陣落波後生意會多返啲！」她續指，過去8號風球九龍城街市的人流不算多，她指今日影響不太大。

菜檔檔主莊先生也表示，由於來貨及交通運費相對高，今日菜價有調整。莊稱，昨晚生意升幅約兩成，源於昨晚不少人買菜儲糧，他指今日8號風球下人流相對減少。但他直言，去年社會運動及疫情下，其菜檔生意亦受影響。

「無人行，差到不得了！」肉檔檔主黃太表示，由於業界為凌晨12點前掛10號風球，屠房就不會劏豬，但今日清晨才掛8號風球，換言之豬肉已劏豬，他們亦需要開門做生意。黃太表示，九龍城街市主要靠外來客及駕車人士為主，8號風球人流銳減，生意大受打擊，「可能網購同超市大行其道，加上疫情街市生意好大影響！」

有市民則「風假」到街市買餸，林先生指，由於今日8號風球不用上班，家住元朗的他特意駕車到場，他指今日街市人流明顯減少，「呢度啲海鮮新鮮啲，其實都唔係話貴咗好多！」

【12:39】澳門地球物理暨氣象局表示，預料8號風球於日間維持，傍晚至晚間改掛3號風球的可能性高。

【11:47】天文台表示，在正午12時，熱帶風暴浪卡集結在香港之西南偏南約490公里，即在北緯18.5度，東經111.7度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，移向海南島一帶，並逐漸增強。在過去一小時，橫瀾島、大老山及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時83、66及64公里，最高陣風分別超過每小時93、93及78公里。天文台又指，與浪卡相關的雨帶正向北移動，將於中午後影響珠江口一帶。

【10:48】天文台表示，在浪卡與東北季候風的共同影響下，本港離岸海域及高地正受烈風影響，香港南部地區風勢較大；隨着浪卡移向香港西南方，本港的風向會逐漸由東北轉為東至東南，原本受遮蔽的地方可能會變得當風，浪卡亦為廣東沿岸帶來狂風驟雨。預料本港仍有一段時間會受烈風威脅，今日下午4時前改發3號強風信號的機會較低。

+ 5 + 5 + 5

【08:50】港珠澳大橋口岸來往香港及澳門的穿梭巴士「金巴」暫停服務。

【08:20】澳門橫琴口岸由8時40分起暫停通關。

+ 8 + 8 + 8

【07:30】澳門地球物理暨氣象局也改發八號東北風球，預料八號東北風球將在上午維持。澳門的持續風速現正或預測將達63公里/小時至117公里/小時，陣風約達至180公里/小時。

【07:10】衞生署宣布，除美沙酮診所會按照正常服務時間開放外，所有衞生署診所均會關閉。接受美沙酮治療的人士可前往美沙酮診所服用美沙酮。

【07:00】衞生署宣布，署方轄下供送交深喉唾液樣本作2019冠狀病毒檢測的13間指定胸肺科及皮膚科診所收集點，將暫停開放。

立法會秘書處宣布，公共申訴辦事處暫‍停服務；綜合大樓的公眾服務，包括立法會圖書館和立法會檔案館，亦會暫停。當八號或以上熱帶氣旋警告信號取消後，各項服務將於兩小時後恢復正常。若八號或以上熱帶氣旋警告信號於下午3時或以後才取消，各項服務則會全日暫停。

【06:30】食物及衞生局宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號現正生效，位於灣仔區港灣道體育館、葵青區石籬社區會堂、九龍城區啟德社區會堂及油尖旺區梁顯利油麻地社區中心的四間臨時檢測中心將暫停開放。

運輸署表示，原定於今日在全港設立的11個向的士及公共小巴司機派發2019冠狀病毒病檢測套裝及收集樣本瓶的臨時派發／收集中心將暫停服務。如八號烈風或暴風信號在下午2時前除下，各派發／收集中心將會在信號除下後約兩小時內重新開放；如八號烈風或暴風信號在下午2時仍然生效，所有派發／收集中心今日將不會開放。

在早上6時，天文台發出8號風球，熱帶風暴浪卡集結在香港以南約450公里，。 (天文台圖片)

【06:00】天文台指在過去一小時，橫瀾島、長洲泳灘及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時74、59及48公里，最高陣風分別超過每小時87、72及63公里。

【05:40】天文台發出8號東北烈風或暴風信號，預料會在今日日間大部份時間維持，本港平均風速每小時63公里或以上。香港鄰近海域吹東至東北風8至9級，有頻密狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪至巨浪。

在上午5時，熱帶風暴浪卡集結香港以南約450公里，其中心附近最高持續風速約為每小時85公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，大致移向海南島一帶，並逐漸增強。

【05:15】教育局公布，由於天文台宣布預計在上午6時正或以前發出八號熱帶氣旋警告信號，所有日校今日停課。

【05:00】澳門地球物理暨氣象局公布將於7時30分改發八號東北風球，預測澳門風力將會增強。在5時浪卡集結在澳門以南約420公里，大致趨向海南島，改掛9號風球的可能性低。由於橋上風力間中達到強風程度及有陣風，當局呼籲駕駛人士注意行車安全，電單車駕駛者請使用西灣大橋電單車專道進行往返。

【04:50】天文台表示，即將改發八號烈風或暴風信號，本港南部地區風勢較大。

↓↓港鐵最新列車服務安排↓↓

【04:19】港鐵表示，由於天文台公佈將於稍後時間改發八號烈風或暴風信號，港鐵將由頭班車起調整列車服務，呼籲乘客參考列車班次及早計劃行程，各綫大部分延至10分鐘一班，調景嶺站至康城站20分鐘一班、迪士尼綫20分鐘一班車、機場快綫30分鐘。

港鐵指出，即使在八號烈風或暴風信號期間仍會繼續服務，然而一旦風勢轉強，露天路段的服務，包括港鐵列車及輕鐵或會在未有預先通知下暫停。港鐵維修人員亦會檢查路軌情況，確保可安全行車。若發現路軌情況不適合行車，有關的列車服務將會暫停。

若天文台發出九號烈風或暴風或更高的熱帶氣旋警告信號，基於安全考慮，會即時暫停所有露天路段的港鐵列車及輕鐵的服務。露天路段包括東鐵綫、機場快綫、迪士尼綫全綫，以及荃灣綫由荃灣站至荔景站、觀塘綫由彩虹站至調景嶺站、港島綫由杏花邨站至柴灣站、東涌綫由九龍站至東涌站、南港島綫由金鐘站至利東站、西鐵綫由荃灣西站至屯門站及屯馬綫一期鑽石山站至烏溪沙站；

至於地底路段則維持有限度服務。

【04:13】九巴及龍運宣布，由於天文台已公布今日早上6時或之前改發8號風球，通宵路線會維持至尾班車，但所有日間路線將暫停服務，直至另行通知。龍運巴士S1、S64、S64C、S64P、S64X及S65線則會維持有限度服務。

【03:40】天文台表示，預計在今日清晨6時或之前，發出8號熱帶氣旋警告信號。雖然浪卡正逐漸遠離本港，但在其與東北季候風的共同影響下，預料本港風勢仍會進一步增強，本港南部地區風勢較大。

↓↓各大氣象台對浪卡的移動路徑預測↓↓

【03:15】在凌晨3時，熱帶風暴浪卡集結在香港以南約450公里，預料向西或西北偏西移動。

新渡輪橫水渡航線渡輪服務將會於今天清晨6時開始停航，直至另行通知。同時，由於天氣及海面情況瞬息萬變，為乘客安全着想，新渡輪其他航線或需要在未改掛或於改掛八號風球後的短時間內全面停航。

【02:00】天文台表示，在凌晨2時，熱帶風暴浪卡集結在香港以南約440公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，大致移向海南島一帶，並逐漸增強，浪卡現時最接近本港，在香港以南500公里內掠過。

浪卡正為華南沿岸帶來狂風驟雨，本港離岸海域及高地普遍吹强風，間中吹烈風。過去數小時浪卡有所增強，加上與東北季候風的共同影響，預料本港風勢會逐漸增強。天文台會視乎本地風力情況，在今早日出前考慮改發八號烈風或暴風信號。

【01:45】在過去一小時，橫瀾島、長洲泳灘及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時68、51及49公里，最高陣風分別超過每小時70、61及61公里。

衞星圖片顯示，熱帶氣旋浪卡的環流覆蓋南海中至北部。（中國氣象局或日本氣象廳圖片）

↓↓杏花邨增設防風措施↓↓

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↓↓歐洲中期預報中心(ECMWF)預測↓↓

↓↓全球預報系統GFS預測↓↓