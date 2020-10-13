浪卡風球｜教育局宣布全日停課　保良局蔡繼有八號波下續午後網課

熱帶風暴浪卡襲港，天文台今日（13日）清晨5時40分改掛8號東北烈風或暴風信號，教育局隨即宣布所有日校今日停課。 然而，部分學校在颱風下維持網上教學安排，當中私立保良局蔡繼有學校校長劉筱玲今日向家長發通告指，所有在校面授課堂、課後活動將會取消，但網上樂器班及下午的中學網上課堂將依原定時間進行。 校方回覆查詢時解釋，學校於9月下旬恢復面授課堂後，中學部時間表包括下午在家上兩節網課，因此他們今天留在家中如常參與下午的網上課堂。

私立保良局蔡繼有學校發通告指，所有在校面授課堂、課後活動將會取消，但網上樂器班及下午的中學網上課堂將依原定時間進行。（學校網頁）

《香港01》就事件向校方及教育局查詢。校方回覆指，按教育局宣布，該校中小學今日停課，學生不用回校上課以策安全。校方續指，學校於9月下旬恢復面授課堂後，中學部時間表是上午回校上課，下午回家上兩節網上課堂。因此，中學部學生今天需留家如常參與下午的網課。

另外，中大校園電台報道指，根據中大本科課程停課規定，所有在線教學課堂在任何天氣情況下都將如期舉行，包括八號或以上的颱風警告。港專在學校網頁公布，今日原本以網上形式授課的課程不受影響。

保良局蔡繼有學校發通告指，所有在校面授課堂、課後活動將會取消，但網上樂器班及下午的中學網上課堂將依原定時間進行。（資料圖片）