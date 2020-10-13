浪卡風球｜8號波無坐地起價　的士業界︰疫情少人外出「加唔到」

熱帶風暴浪卡襲港，天文台今（13日）清晨發出8號東北烈風或暴風信號。以往打風期間，不少的士司機會隨即「坐地起價」，少則另收30至50元「附加費」，如要到較遠地區，隨時要加上百元不等。不過有不少市民反映，今日的士司機「一反常態」，在掛起8號波後，仍願意按錶收費，被讚「有良心」。 有的士業人士表示，在疫情下的士司機客源減少，加上今日天氣未見太過惡劣，客量不似預期，司機保守起見，亦不敢議價「加唔到價」。

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的士司機權益會創會會長李匡晉說，天文台在清晨5時許改掛8號東北烈風或暴風信號，大部分市民較早知悉不用上班，少人乘搭的士。依他所見，很多的士司機沒有開工，估計今天全港逾18,000輛的士，只有少於1,000輛的士在路面行走。

李表示，因為的士在8號東北烈風或暴風信號生效時發生意外，相關保險不受保，的士司機「冒好大險」工作。他說，在沒有足夠保障下，部分司機或會加價，補償他們承受的風險，但他強調有關行為是違法。

的士司機權益會創會會長李匡晉估計，今天全港逾18,000輛的士只有少於1,000輛的士在路面行走。（張浩維攝）

業界︰坐地起價情況已無咁猖狂

的士司機權益會司庫潘潤暖形容，的士司機在打風期間開工是「出來搏」，但坐地起價問題，「而家無咁猖狂」。他表示，近月受新冠肺炎疫情影響，限聚令收緊至4人，有不少市民在家工作，這些因素已導致客源減少。加上召車平台普及，的士司機也面臨競爭，司機在打風時即使坐地起價，情況亦有所收斂。颱風浪卡今天未有帶來大風大雨，他說，「天氣唔係好離譜，呢個天氣加唔到100元，最多係30至50元」。

李匡晉指，疫情下「無咩人落街出街」。潘潤暖也表示，今次8號風球天氣不算嚴峻，加上疫情，的士司機沒有客源，如司機堅持抬價的話，乘客隨時可選乘下一輛的士，「冇人爭的士，唯有唔加價」。