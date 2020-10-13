浪卡風球｜市面平靜照常外出　市民稱風勢弱似3號波：好似掛高咗

熱帶風暴浪卡襲港，天文台在清晨改掛8號東北烈風或暴風信號。於南區海怡半島及打風重災區杏花邨，風勢雖有增強，不過未有太大湧浪。 有海怡半島居民稱，相較過往颱風吹襲，今次與以往的8號風球懸掛期間的情況，風勢明顯較弱，「唔明點解係8號。」有市民帶同子女外出，稱因風勢不大，故放心落樓食早餐。於杏花邨，有專程到場觀浪的市民稱，浪卡8號風球的風勢，感覺反而更似3號風球，「好似有啲掛高咗。」

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南區海怡半島早上風勢不是太大，只有一兩陣驟雨。有不少市民更海旁位置運動，甚至有人帶同小朋友外出玩樂。

退休人士崔先生及太太未有受8號風球影響，今早照常外出。兩人稱，今次「浪卡」來襲風勢不強，比較過往颱風天的情況「差好遠」。崔先生稱，過往打風會預先做足防風措施，但今次風暴距離香港較遠，家中未有做防風措施。他稱，以今天的風勢感覺似「3號波都ok」，認為「8號就掛得高過頭。」，「（個風）好遠，都嚟唔到香港，唔明點解係8號波。」崔太太則稱，雖然風勢不強，可能其他地方較「食風」，相信天文台根據預測掛波。

上班族蘇先生因打風獲「風假」，不過他同樣稱，今次浪卡的風勢好弱，對於天文台昨日已預告8號風球，認為「掛得比較急」。不過天文台做法，亦可令他較安心，並有所預算。

歐陽太太與女兒在打風期間，照常外出食早餐。她稱，對今次颱風的風勢「無乜感覺」，因此放心帶女兒外出用膳。她又稱，過往有風暴襲港時，不僅有大雨、大風聲，甚至於室內都感到搖晃。今次雖然風勢不強，但認為天文台掛8號風球是為安全起見，可讓市民提早有預算。市民何先生形容，天文台掛八號風球為審慎做法，認為可避免市民過於擠逼於地鐵等地方。不過他同樣認為，今次風勢較弱。

至於每次打風重災區杏花邨，風力在日間慢慢增加，但湧浪並不大。

劉先生一家特意從北角到杏花邨觀浪，但認為浪並不大，「感覺好似3號風球，好似有啲掛高咗。」劉先生兩名正在學的兒子可享受風假，但小兒子則更期望回校，因為「掛住同學」。

而大兒子則稱，在家完全感受不到打風，「（出面）好平靜，地下連濕都無濕」，認為上次九號風球的海高斯更強。另外，不少杏花邨居民指，早上風勢不算太強，感受像平日晚上的海風。