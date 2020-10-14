梁國雄示威被刺傷案　退休漢認罪囚3月零6日　官勸互相尊重

社民連前立法會議員「長毛」梁國雄4月到中聯辦請願時遇襲，遭八旬退休漢用金屬鑿刺傷右腰窩。老翁當場被捕，被控襲擊致造成身體傷害罪，他早前在庭上認罪時表明「我係有意」，又聲稱是「替天行道」。裁判官鄭紀航今（14日）於東區裁判法院表示，報告指被告不適合社會服務令，監禁是唯一選項，判囚3個月6日。他又勸喻被告：「千萬不能因任何理由而犯案，要互相尊重，消除成見，共同為香港建設和諧社會。」

被告黃森球（81歲）已退休，他被控於4月16日在西營盤均益大廈第三期外襲擊梁國雄，對梁造成身體傷害。

官指監禁是唯一選項

被告無律師代表。裁判官判刑時舉出數個被判社會服務令的案例，稱要視乎被告背景、事主傷勢、施襲原因，考慮判處監禁或其他刑罰；惟社會服務令報告指被告不適合社會服務令，故監禁是唯一選項，並以4個月為量刑起點，被告在開審之前認罪，獲減五分一刑期，最終被判囚3個月及6日。裁判官判刑後，勸被告不要再犯，要互相尊重。

當日事發經過，請看下圖。

被告聲稱是為大家好

被告原本否認控罪，但上月在開審改為認罪，又表示「總之搞壞我哋中國地方就唔得」，自言「我係為大家好」。他更揚言若然有槍也會用以對付梁，指許智峯和黃之鋒「遲早都要死」。鄭官看過案發片段後，指被告身手靈活，被告則回應以前在鄉下食蛇，「食到身體咁好」。

梁國雄中聯辦請願時被刺

案情指，梁國雄等人當日到西環中聯辦請願，被告在梁接受記者訪問時突然從後走近，用尖鑿刺向梁的右腰。他被捕後在警誡下承認犯案，稱梁在香港和中國「搞搞震」。梁其後送院檢查，發現右腰窩擦傷。

案件編號：ESCC1108/2020