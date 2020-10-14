何栢良引研究　低音單簧管傳播風險屬中等　高風險樂器有哪種？

香港管弦樂團一名35歲低音單簧管外籍男樂手昨日（13日）初步確診新冠肺炎，樂團在上周五和周六在文化中心表演，特首林鄭月娥和民政事務局局長徐英偉有出席欣賞表演。 港大感染及傳染病中心總監何栢良今天（14日）表示，樂手昨天初步確診，如果他一出現病徵就去檢驗，上周表演時傳播風險不高。何栢良引外國研究指樂手吹奏的低音單簧管屬中等傳播風險的樂器。

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港大感染及傳染病中心總監何栢良今天在商台一個節目上表示，通常患者出現病徵後有傳染性，前一、兩天也有機會傳染。目前未能掌握樂手發病日期，他昨天初步確診，如果他一出現病徵就去檢驗，上周表演時傳播風險不高。

何栢良引述外國研究，美國明尼蘇達州大學和當地管弦樂團分析演奏傳播新冠病毒風險，發現10種樂器之中，喇叭，低音長號和雙簧管屬於高風險樂器，比平時呼吸釋出的飛沬高，而該名樂手吹奏的低音單簧管屬中等傳播風險的樂器。

據悉港樂單簧管樂手確診新型肺炎。（Lorenzo Antonio Iosco Facebook圖片）

何栢良表示，該文化中心演奏廳樓底高，相信空氣轉換次數不錯和流通，若觀眾有配戴口罩，在足夠距離下安坐，傳播風險不大。觀眾在場內觸摸扶手和椅背，新冠病毒在金屬和塑膠表面可以存活超過數小時，如果沒有做好手部衛生則有機會感染。他強調要分開評估觀眾和團員受感染的風險，團員在練習或更衣沒有戴口罩，故安排全團檢疫是妥當做法。

他又說，是次事件可檢視文娛康樂活動的防疫措施是否足夠，在新常態下繼續進行，但若有許多團員受感染就不樂觀。