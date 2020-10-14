新冠肺炎｜港樂樂手確診　梁子超：隔板難擋氣溶膠　風險不容忽視

本港新冠肺炎疫情反覆，消息指，香港管弦樂團低音單簧管外籍樂手Lorenzo Antonio Iosco（35歲）初步確診新型肺炎。該樂手上周五及六（10月9及10日）於尖沙咀文化中心表演，逾100名同場表演者須入住竹篙灣檢疫中心。據悉，行政長官林鄭月娥曾於上周五出席該音樂會，不過林鄭觀賞了半場便離開，民政事務局局長徐英偉則聽足全場，兩人全程都有戴口罩。 呼吸系統專科醫生梁子超今日（14日）表示，現時疫情反覆，應暫停相關表演，由於氣溶膠可隨空氣傳播開去，認為當日整體風險不容忽視。中大呼吸系統科講座教授許樹昌就認為，樂手接受檢測後才上台表演「穩陣啲」。

確診的低音單簧管樂手LORENZO IOSCO確診。（LORENZO IOSCO facebook圖片）

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梁子超在港台節目《千禧年代》表示，從網上圖片可見樂手之間雖有間隔板，可以減少飛沬傳播，但無法阻擋氣溶膠，而氣溶膠會隨空氣循環系統帶到很遠地方，兩小時的演奏令傳播源一直存在，與患者近距離的表演者風險特別大，場內觀眾亦因長期曝露空氣中，「風險係低少少，但整體風險不容忽視」。

至於前排觀眾受感染風險會否較高？梁子超指出，需視乎循環空氣是否吹向觀眾，梁又提醒，如觀眾進行病毒測試，即使呈陰性結果，但因未過五日的潛伏期中位數，應自我監察14天。

許樹昌就指出，由於樂器有一定阻力，相信飛沬不會噴太多太遠，但周邊樂手同樣有風險，如果空氣流通，樓底夠高，氣溶膠影響很微。許續指，由於本港倘有隱形傳播鏈，如不戴口罩進行表演，宜先接受檢測會「穩陣啲」。

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