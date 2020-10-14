3名非本地培訓醫生新獲批入醫管局　目前27名海外醫生公院行醫

醫院管理局發言人今日（14日）表示，已接獲香港醫務委員會通知，確認批准四名非本地培訓醫生的有限度執業註冊申請，其中三名是新的申請，另外一名屬續期申請，將在公立醫院麻醉科、眼科及兒科服務，分擔前線醫生的工作量。 醫管局現時共有27名海外醫生以有限度執業註冊的形式，在公立醫院人手短缺的部門，包括麻醉科、心胸肺外科、急症科、家庭醫學、內科等部門工作。

醫管局表示，現時共27名海外醫生於公立醫院執業。（資料圖片）

醫管局發言人表示，已接獲香港醫務委員會通知，確認批准4名非本地培訓醫生的有限度執業註冊申請，其中3名是新的申請，另外一名屬續期申請，在公立醫院協助分擔前線醫生的工作量。該4名醫生將於麻醉科、眼科及兒科服務。

醫管局現時共有27名非本地培訓醫生以有限度執業註冊的形式，在公立醫院人手短缺的部門工作，包括麻醉科、心胸肺外科、急症科、家庭醫學、內科、神經外科、婦產科、兒科、放射科及外科，以紓緩前線醫生的工作量。

27海外醫生於公院10專科服務

醫管局目前在所有專科招聘非本地培訓醫生為駐院醫生，而急症科、家庭醫學、內科及兒科的招聘條件，已涵蓋取得獲香港醫學專科學院認可初期試專科資歷的非本地培訓醫生。

至於在專科醫生流失情況較為嚴峻的專科，醫管局亦會招聘已獲取專科資格的非本地培訓醫生為副顧問醫生（包括麻醉科、解剖病理學、心胸肺外科、耳鼻喉科、婦產科、眼科、放射科、核子醫學科、神經外科及整形外科）。