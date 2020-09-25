海外醫生須考試　豁免實習欠吸引　兩醫生指疫情政局礙醫生回流

醫務委員會去年5月在爭議聲下，通過豁免海外專科醫生實習方案，批准非本地培訓醫生回港後，在公營醫療機構工作3年，並通過執業資格試，便可申請為正式註冊醫生。不過，過去一年幾，僅不足10名醫生申請及獲審批豁免實習，對於公營醫療人手不足的支援可謂杯水車薪。 兩名有資格申請豁免的公立醫院有限度註冊醫生，分享他們各自的考量。 從英國回港的吳志強，於瑪麗醫院任麻醉科副顧問醫生，未有意欲考取執業試，因不願專注溫習而放棄家庭時間；梁慕球醫生則從澳洲回流，現時在瑪麗急症科當駐院醫生。他於去年初通過執業試，料明年可註冊為正式醫生並豁免實習。成功通過考核的他認為一紙試卷不能反映醫生的臨床表現，希望本港未來能取消海外醫生執業試。 吳志強稱，據他了解不少英國港人醫生都希望回港，然而本港政局由去年開始不穩，今年又有新冠肺炎疫情，部份人打消來港發展念頭。

左起：瑪麗醫院急症科駐院醫生梁慕球、瑪麗醫院麻醉科副顧問醫生吳志強。（余俊亮攝）

根據醫院管理局文件，2019/20年度的醫生流失率是5.4%，是過去5個年度以來首次回落，略低於2018/19年度的6.5%。而2015/16年度、2016/17年度、2017/2018年度，流失率依次為4.5%、5.2%、5.7%。截至今年3月31日，醫管局有6,680名醫生。



捱足3年的有限度註冊醫生都不多



為吸引海外專科醫生來港執業，去年5月醫委會通過豁免實習（評核期）方案，讓曾於公立醫院、兩間大學醫學院或衞生署工作3年的有限度註冊醫生，在通過執業試後，豁免半年評核期，即不必再做資淺醫生的簡單臨床工作。



負責審批豁免實習申請的醫務委員會執照組委員吳國偉透露，由提交申請至審批一般需一個月完成，「印象中不超過10個（申請），本身捱足3年的有限度註冊醫生都不多。」



換言之，相對往年公立醫院有300多名醫生離職，幫助僅聊勝於無。

《香港01》專訪兩名公立醫院有限度註冊醫生，綜觀兩人意見，即使有新政策，在港行醫還有很多考量。

瑪麗醫院麻醉科副顧問醫生吳志強在港完成會考後到英國讀書，里茲大學醫科畢業後一直在當地工作，2016年在英國取得專科醫生資格。他希望在當地申請升職前，見識其他地方的醫療系統，便於2017年帶同妻兒回到香港這家鄉行醫，順帶讓子女與在港的雙親相處，學好中文。



回港後，吳志強在香港大學醫學院工作一年多；2018年初，他轉到瑪麗任職駐院醫生，今年2月再晉升為該院的副顧問醫生，有限度註冊合約期為3年。

瑪麗醫院麻醉科副顧問醫生吳志強從英國回港已3年，未有意欲考取執業試。（余俊亮攝）

（執業試）未至於難到考唔到，但需時準備，變相需放下手頭上部份臨床、科研工作，放棄部份家庭時間。 吳志強醫生

有信心三年後獲續約 執業試「無迫切性」

吳志強回港已3年，自言熟悉廣東話，相信在港進行臨床工作有絕對優勢，惟他未有意欲考取執業試，故毋須申請豁免實習，其一是「考試無迫切性」，同時卻步原因之一是試卷的難度，他直言「未至於難到考唔到」，但需時準備，變相需放下手頭上部份臨床、科研及教學工作，並放棄部份家庭時間。

另一理由是人事升遷考慮，吳志強現時的副顧問醫生職位是專門給予有限度註冊醫生，假如他考獲正式註冊資格後，該院未有同等級職位空缺，他反而會面臨降職危機。 「要重新排過另一條隊（正式註冊醫生），等醫院有空缺先再申請」，所以他今年初升職後完全擱置考試計劃。由於公立醫院的醫生人手長期不足，他直言不擔心3年後會不獲續約，身邊亦未有朋友有此遭遇。

瑪麗醫院急症科駐院醫生梁慕球於去年初考畢執業試，如無意外將於明年4月正式註冊。（余俊亮攝）

備戰執業試 因內容範圍廣需準備半年至一年

瑪麗醫院急症科駐院醫生梁慕球是另一名海外醫生，他選擇較「典型」的路線，一邊工作一邊參加執業試。

他透露，早於二十多年前讀中四時已舉家移民至新西蘭，2003年在新西蘭奧塔哥大學醫科畢業，2013年在澳洲取得急症專科資格。他在2018年4月回港。梁表示，他的家人都在香港，與太太亦有計劃生兒育女，所以暫時計劃在港發展事業。



梁慕球於2019年初考畢執業試，料明年4月正式註冊，並可受惠於豁免實習政策。

親身通過被詬病門檻過高、內容艱深的執業試，梁慕球坦言考試「真係幾難，範圍好廣泛，好彩本身做急症科，乜都識少少，比較容易合格。」放下書本多年的他，一邊工作一邊溫習，準備了半年至一年便「1 take pass」。但他有朋友為了應考，一整年完全放下工作、專心讀書，卻在其中一科不及格，唯有再等半年重考。

點解要考返咁多年前考過嘅嘢？寫幾隻字係睇唔到個醫生人格點樣、對病人係點樣 梁慕球醫生

梁慕球認為香港與澳洲的考試方式、教材及教學模式都迥然不同，前者著重書本知識， 後者著重臨床經驗。他希望本港未來能取消海外醫生執業試，「點解要考返咁多年前考過嘅嘢？寫幾隻字係睇唔到個醫生人格點樣、對病人係點樣。」

對考試卻步的吳志強反而支持保留執業試，因這是對全部醫生最公平、統一的評核標準，又指出每種評估方式都有其利弊。

香港醫專不承認外國急症專科資格

在澳洲早已取得急症專科資格的梁慕球，返港後只能任職年資要求較淺的駐院醫生，因香港醫學專科學院並不承認他海外的急症專科資格。因此，梁的考試之路仍未完結，他正在準備於今年9月考取專科試，方有機會申請升職。他認為，醫專倘能承認海外的專科資格，將能吸引更多經驗豐富的專科醫生到港執業。

關於移民，兩名海外醫生不約而同表示，不急著離開香港。（余俊亮攝）

有海外醫生因疫情滯留外國

二人加入了約有200名港人海外醫生的社交通訊軟件群組。吳志強透露，英國大學有不少港人醫生都希望回港交流，但新冠肺炎疫情令全球停擺，需待疫情過後才能有所進展。 他工作的部門原有海外醫生計劃於今年2至3月來港，也要延遲。另外，本港政局由去年反對逃犯條例修訂事件開始不穩，有外國醫生因擔心人身安全，打消來港發展念頭。

移民話題近月在港備受熱議，兩名海外醫生不約而同表示，不急著離開香港。吳志強稱，他仍未決定長遠去留，暫時希望兩名生於英國的子女能留港7年，取得香港居留權。 「因為唔知佢哋大個會點諗，想畀多個選擇佢哋。」但同時他亦擔心香港的教育會令小朋友壓力過大，故不排除提早回英。梁慕球則直言他有外國護照，能隨時選擇移民，不急於一時。

衞生署及醫管局均未有海外醫生正式註冊

衞生署回覆表示，自去年5月8日至今年9月24日，共有4名有限度註冊醫生於公共衞生和門診服務任職，當中一人已於2020年6月離職。過去一年，無人考取執業資格試後申請豁免實習。而醫管局表示，現時有27名非本地培訓醫生以有限度註冊方式於醫管局服務，分別在麻醉科、心胸外科、急症科、家庭醫學、內科、神經外科、婦產科、兒科、放射科和外科等人手短缺的部門工作，未有人由有限度註冊轉為正式註冊。