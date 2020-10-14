警長遭咬斷指頭案　辯方質疑被告未擊中另一在場警

港大畢業生涉去年沙田衝突中咬斷警長指頭及襲警案續審，辯方盤問稱背部被打兩次的警員。辯方質疑似被告的男子第一次揮傘時，只是打中警員身旁的另一男子，第二次揮傘時雨傘已經飛脫，根本沒有擊中過該警員，並在庭上慢鏡播放片段。警員承認未有回頭確認襲擊者是誰，但堅稱他當日切實有被擊中。

被告杜啟華（24歲，法律行政人員），被控於2019年7月14日在沙田新城市廣場1期3樓等處，干犯有意圖而傷人、對他人身體施加嚴重傷害、襲警及在公眾地方內擾亂秩序行為四罪；被告否認全部控罪。

辯方庭上慢鏡播放片段

辯方盤問警員葉卓軒時，以慢鏡播出案發現場的錄影片段，並問葉是否同意當他第一次受襲時，旁邊一個橙衣男子手中的水瓶跌在地上，又向葉指出當日持雨傘襲擊疑似被告的白衣男，只是擊中橙衣男，並沒有打中葉。葉承認從片段所見橙衣男的水瓶有飛脫，但堅稱他亦有受襲，唯不肯定橙衣男是否同遭襲擊。法官亦指出，持傘襲擊的人有可能既打中橙衣男，又打中葉。葉在控方覆問時再補充，片段所見，橙衣男手部沒有被擊中的動作。

白衣男手上雨傘飛脫

辯方續稱，葉第二次受襲擊前，疑似被告的白衣男子手上的雨傘已經飛脫，質疑葉根本沒有被雨傘把手打中，葉則指雖然不肯定白衣男手中的雨傘有否飛脫，但肯定自己有被打。

審訊下午續，控方將傳召下一位被指頭部受襲的總警司梁子健；梁於案發時任高級警司。

案件編號：DCCC 778/2019

去年7月14日沙田新城市廣場的衝突情況