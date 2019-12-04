【逃犯條例】6月至今483警受傷　有警員遭割頸、咬斷手指

反對修訂《逃犯條例》風波持續多月，全港多區爆發激烈警民衝突。保安局局長回應民建聯立法會議員周浩鼎書面提問，指由6月9日至11月29日，共有483名警務人員在行動中受傷，職級由警員至總警司，傷勢包括遭汽油彈燒傷、被咬斷部份手指，以及遭弓箭射穿小腿等，警方至今拘捕5,889人。

保安局局長回應民建聯立法會議員周浩鼎提問，指由6月9日至11月29日，共有483名警務人員在行動中受傷，職級由警員至總警司。（資料圖片）

由6月9日至11月29日，李家超表示香港有超過900宗示威、遊行和公眾集會，至今共有483名警務人員在行動中受傷，職級由警員至總警司不等。

李家超又舉出部分警員受傷例子，包括有警員在尖沙咀警署執行職務期間，被汽油彈擊中而導致身體皮膚嚴重燒傷；亦有警員在屯門處理衝突事件期間，被淋腐蝕性液體而導致身體皮膚嚴重灼傷；在沙田，有警員制服一名示威者期間被咬斷部份手指；有警員被示威者用鎅刀割傷頸部，以及有警員被示威者以弓箭射穿小腿等。

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而截至上月28日，李家超指共有5889人被警方拘捕，當中921人的案件正在進行司法程序，而33人的案件已完成司法程序。