新冠肺炎｜房委會上調非住宅租戶差餉寬減額　共涉款3890萬元

香港房屋委員會通過，將2020/21年度向房委會轄下非住宅樓宇租戶／暫准證持有人提供差餉寬減款額上調，第三及第四季的差餉寬減上限將由1,500元上調至5,000元。房委會預計，寬減總額約為3,890萬元。

房委會通過將2020/21年度第三和第四季的進一步差餉寬減轉惠予非住宅樓宇租戶。（資料圖片）

房委會轄下商業樓宇小組委員會今日（14日）通過，將本年度第三和第四季的進一步差餉寬減，轉惠予房委會轄下非住宅樓宇租戶／暫准證持有人，以該季每個應課差餉物業5,000元為上限。

安排適用於房委會轄下的零售商鋪、福利用途單位、整體承租街市及工廠大廈，共涉及約13,300份租約或暫准證，但不包括停車場。此外，房委會轄下的12個整體承租街市承租商亦會把差餉寬減額全數轉惠予持有其暫准證的檔戶。

房委會指，根據差餉物業估價署的最新資料，以及按每個應課差餉非住宅物業每季5,000元的上限計算，房委會轄下非住宅樓宇，停車場除外，在2020/21年度第三和第四季的進一步差餉寬減總額，預計約為3,890萬元，將按照「無所損益」的原則轉惠予租戶／暫准證持有人。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

+ 9 + 9 + 9

房委會指，政府於9月宣布推出第三輪「防疫抗疫基金」措施，協助受疫情影響的行業和市民，以及提升香港的防疫抗疫能力；其中一項措施是於2020/21年度第三和第四季，向每個應課差餉的非住宅物業提供進一步差餉寬減，將每季的差餉寬減上限由1,500元上調至5,000元。

商業樓宇小組委員會曾於本年3月20日通過，把2020/21年度四個季度的差餉寬減款額以「無所損益」的原則，轉惠予房委會轄下的非住宅樓宇租戶／暫准證持有人。