食環署房委會公開招標非接觸式付款　檔戶10月中旬可申請資助

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，當中涉及街市確診個案，曾有傳媒在現金中檢出新冠病毒。政府早前指，會考慮一筆過資助食環署轄下街市引入非接觸式付款。食環署及房委會今日（29日）就相關計劃，邀請非接觸式付款服務提供者，表明意向及提交服務計劃資料。

同時指出，當局將向食環署／房委會轄下街市的檔位租戶提供每檔劃一5,000元的一次性資助，用於為顧客提供最少一種非接觸式付款方式的初期安裝費用及服務和其他收費，料資助計劃的公開申請將於今年10月中旬展開。