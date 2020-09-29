食環署房委會公開招標非接觸式付款　檔戶10月中旬可申請資助

撰文：陳晶琦
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本港爆發第三波新冠肺炎疫情，當中涉及街市確診個案，曾有傳媒在現金中檢出新冠病毒。政府早前指，會考慮一筆過資助食環署轄下街市引入非接觸式付款。食環署及房委會今日（29日）就相關計劃，邀請非接觸式付款服務提供者，表明意向及提交服務計劃資料。
同時指出，當局將向食環署／房委會轄下街市的檔位租戶提供每檔劃一5,000元的一次性資助，用於為顧客提供最少一種非接觸式付款方式的初期安裝費用及服務和其他收費，料資助計劃的公開申請將於今年10月中旬展開。
食環署及房委會9月29日邀請非接觸式付款服務提供者表明意向及提交服務計劃資料。（資料圖片）
就檔戶提供最少一種非接觸式付款方式，當局表示須經由金融管理局監管的持牌銀行或儲值支付工具持牌人，或扣帳／信用卡計劃處理。
而為了向街市檔位租戶提供更多服務計劃的資料，相關公司可於今年10月5日下午5時前交回回條，並於2020年10月9日下午5時前把填妥的服務計劃表格以郵寄或電郵方式提交至食環署。食環署屆時會把收到的服務計劃資料整合成資料集，供食環署／房委會街市的檔位租戶作參考。
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有關資助計劃的公開申請將於今年10月中旬展開，所有食環署／房委會轄下的檔位租戶，倘持有效租約、所選的非接觸式付款方經由金管局監管的持牌銀行，或儲值支付工具持牌人，或扣帳／信用卡計劃處理，同時承諾在服務合約期內，不會無理拒絕由顧客提出使用有關非接觸式付款方式的要求，將可申請資助。
當局預計約有1.2萬個食環署及約1,500個房委會街市及熟食檔位的租戶能受惠於資助計劃。