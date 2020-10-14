新冠肺炎｜食環署收回酒吧區4成樣本瓶　檢測中心為3738人採樣

新冠肺炎疫情反彈，政府近日推出流動檢測中心和臨時檢測中心，加強為市民提供檢測服務。不過，食環署回覆查詢時指，於酒吧區停泊流動車輛派發樣本瓶，共派出2,100個樽，但只收回820個，即不足四成。 另外，政府於4區設置臨時檢測中心，今天單日為3,738名市民採樣。

食物環境衞生署發言人表示，檢測承辦商在本月9日至11日分別在蘭桂坊、尖沙咀及灣仔酒吧區，以及在酒吧區附近停泊流動車輛派發樣本瓶，合共派發超過2,100個樣本瓶，包括於蘭桂坊酒吧區約420個；尖沙咀酒吧區約890個；灣仔酒吧區約840個。而超過2,100個樣本瓶中，包括約1,770個向酒吧員工派發的樣本瓶及約390個向顧客派發的樣本瓶。

不過，截至昨日（13日）， 檢測承辦商僅收回約820個樣本作檢測，即約39%。記者查詢當局是否滿意收回樣本瓶的數字，食環署稱政府鼓勵酒吧及酒館的從業員及顧客接受病毒檢測，而檢測承辦商在本周末會前往蘇豪區、堅尼地城及太子的酒吧區派發樣本瓶，詳情稍後另行公布。

周末時，不少人到酒吧消遣。 (資料圖片／羅君豪攝)

另外，食物及衞生局發稿，指4間臨時檢測中心於今天為3,738名市民採樣。

灣仔臨時檢測中心設於港灣道體育館，今日為1,041人採樣作檢測。

葵青臨時檢測中心設於石籬社區會堂，今日為786人採樣作檢測。

九龍城臨時檢測中心設於啟德社區會堂，今日為674人採樣作檢測。

油尖旺臨時檢測中心設於梁顯利油麻地社區中心，今日共為1,237人採樣作檢測。

4間中心至今累計合共為8,676人採樣。另外，截至今日晚上10時，臨時社區檢測安排下累計完成4,938個樣本的檢測。