新冠肺炎｜港樂樂手自貼送檢疫中心相片　兩天音樂會觀眾逾1400人

新冠肺炎疫情反彈，香港管弦樂團低音單簧管外籍樂手Lorenzo初步確診，港樂首席單簧管樂手Andrew Simon在社交平台發帖，指Lorenzo的朋友、學生及其母親都被送到檢疫中心，一行人心情似乎頗為輕鬆，對着鏡頭微笑拍照，Andrew亦開玩笑說未來兩周都將會留在「裝飾藝術」風格的檢疫中心。 另外，康樂及文化事務署稱，香港管弦樂團音樂會於10月9日及10日的觀衆人數合共有逾1,400人。

首席單簧管樂手入檢疫中心心情輕鬆

港樂首席單簧管樂手Andrew Simon在Facebook發帖，指Lorenzo的朋友、學生及其母親都被送到檢疫中心，他也開玩笑指，護送他們的政府人員裝扮有時尚感。一行人心情似乎頗為輕鬆，對着鏡頭微笑拍照，Andrew亦拍下檢疫中心的外貌，指未來兩周都將會留在「裝飾藝術」風格的檢疫中心。

有人留言指相中人看起來很開心，Andrew就回覆指，他嘗試以正面態度面對事件。另有人也留言稱，希望他「Stay NEGATIVE!」，意指希望他檢測呈陰性。

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另外，康文署稱，香港文化中心音樂廳共有1,971個座位，香港管弦樂團音樂會於10月9日及10日的觀衆人數分別爲 709 及 720，不超過原定可容納人數的一半。觀衆相連座位最多四個，每四個相連座位之間均相隔四個留空的座位，座位平均分布。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼