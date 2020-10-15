本土Flycation首航直擊　離境但不用隔離　乘客禁區不可自由如廁

新冠肺炎疫情仍未消退，以致全球多地超過9個月，多個地方的入境限制下，想搭飛機衝出香港散心幾日遙遙無期。有航空公司推出「環港遊」體驗，於港領空飛行一個多小時重拾昔日飛行感受，《香港01》記者率先於「環港遊」正式啟航前兩星期，了解飛行須知，感受登機證上出發地「Hong Kong」目的地是「 Hong Kong too」的旅程。

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參加環港遊的乘客同樣需要於飛行兩小時之前到達機場辦理登機手續。（梁煥敏攝）

而航空公司方面指，飛行路線將由機師考慮當日天氣情況決定，乘客亦要帶同身分證及護照進行離境及入境手續，並要進行安全檢查，與一般離境登機程序絕無分別。值得一提的是，由於過程涉及離境手續，乘客在降落後究竟是否需要進行家居隔離？衛生署方面回覆，指相關飛行行程並不涉及在任何‪香港以外地區‬停留，相關人士不需要按法例接受強制檢疫。

《香港01》記者率先試坐環港遊。（梁煥敏攝）

香港快運將於下月1日、7日及8日推出三班在港領空飛行的航班，據知三日的名額已經爆滿，《香港01》記者於今日（15日）率先了解啟航前須知。一如以往，乘客需要於飛行兩小時之前到達機場辦理登機手續，不能以網上預先登記，並要進行離境及返港入境手續。此外，由於機場現時仍有旅客乘搭不同航班到世界其他地方，以及有全球多個地方的旅客或香港市民返港，航空公司方面已安排特別通道讓「環港遊」的乘客使用，跟昔日享用到免稅店或餐廳等設施，將會有所分別。

疫情下，不少人外出帶備防疫用品，航空公司方面表示， 可於手提行李存放酒精類消毒劑及消毒產品，包括酒精搓手液、酒精濕紙巾及醫藥用酒精等，但必須符合條件，如容量限制於100毫升之內；亦只能夠帶同一件7公斤以下的行李，以免交叉感染之下，航班上部份位置將不會開放，乘客需要格行而坐，原定有188座位的航班，只會開放124多個座位，航班將不會售賣任何熱餐、零食或飲品，只會出售部份免稅產品。

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另外，衛生防護中心回覆說，有關飛行行程並不涉及在任何‪香港以外地區‬停留，則《若干到港人士強制檢疫規例》及《外國地區到港人士強制檢疫規例》 不適用於乘搭「環港遊」航班的人士。 在登機之前，地勤人員會每10名乘客一組，直接帶到登機櫃檯核實身份，中途不得前往免稅店購物及到國泰貴賓室享用設施。航空公司表示，由於所有乘客在行程完成後不用接受隔離，因此民航局有相應安排，不得在禁區內自由活動，並需要由職員帶領下使用指定的洗手間。