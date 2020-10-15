瑪嘉烈放射科拒交罷工醫護名單　醫管局假定兩職級全部醫生曾罷工

醫管局員工陣線於2月初發起罷工，據悉瑪嘉烈醫院放射診主管拒交罷工醫生名單，該部門全部副顧問及駐院醫生，均於10月9日接獲電郵被要求解釋缺勤原因，即被假定曾參與罷工。公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，部份收到有關電郵的同事，於今年7月才入職，或者已經離職。協會接獲該部門的同事求助，指他未曾參與罷工，卻被要求解釋五天缺勤的原因，感到詫異和擔憂。

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醫管局員工陣線於2月3日至7日發起罷工，要求政府全面封關，以阻止從內地輸入新冠肺炎病例，逾7000名員工響應。據悉，數月前瑪嘉烈醫院放射診斷科部門主管馬嘉輝，拒絕交出罷工醫生名單。該部門全部副顧問及駐院醫生，均被假定曾參加罷工，於10月9日接獲電郵被要求解釋缺勤原因，事件涉及超過20人。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，協會接獲該部門的同事求助，指他未曾在2月初參與罷工，卻被要求解釋五天缺勤的原因，感到詫異和擔憂。她引述該同事稱，「就算我同佢（管理層）講我無份罷工，都唔知佢信唔信，可能人事record（紀錄）就咁花咗。」

馬仲儀稱，部份收到有關電郵的同事，於今年7月才入職，或者已經離職，根本不可能曾參與罷工。她強調，罷工是合法工業行動，並非醫管局所講的缺勤，認為當局應與工會洽談，而非找個別醫護人員。她又稱，醫管局管理層有能力核實員工值勤的日子，對於這種「小動作」感到匪夷所思，亦有誣蔑同事之嫌。協會已去信醫管局，要求解釋向有關部門兩個職級所有醫生發出電郵的原因。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀（羅君豪攝）

《香港01》向醫管局查詢事件因由、瑪嘉烈醫院放射科實際有多少人參與罷工，以及向約20人發電郵的原因等。醫管局回覆稱，日前就部分員工於本年二月初缺勤的事宜向有關員工發信，請他們確認信內的缺勤日期是否正確及向他們了解缺勤的原因。醫管局一直以合情、合理、合法的方式處理有關員工缺勤的問題，會按照法律意見及相關人事條例作出處理。

而醫院管理局總行政經理庾慧玲醫生在今日（15日）舉行的疫情記者會上，亦被問到有關情港。庾慧玲醫生回應指，醫管局就今年2月缺勤事宜發信，確認缺勤日子及原因，一直以合情合理合法方式處理，希望公平地與員工解決缺勤問題。醫管局希望員工回覆並提供相關資料，收到回覆後，會按法律意見及相關條例作公平處理。