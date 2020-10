追究7000罷工醫護信件曝光！　員工陣線：與律師洽回覆醫管局

醫管局員工陣線於2月3日至7日發起罷工,逾7,000名醫護參與,促港府「封關」以阻截感染新冠病毒經患者由內地傳入。 相隔8個月,據悉醫管局人力資源部正陸續向罷工員工發電郵,列出了員工缺勤的日子,要求解釋沒有上班的原因,或者作出澄清。醫管局員工陣線今日(9日)在社交媒體專頁表示,正與律師團隊商討回覆細節,將會提供範本予各會員作一致回覆。 一名曾經參與罷工的護士稱,醫護人員為正確之事發聲是責無旁貸,「從來都無驚過,they can't kill us all. (他們無法殺掉我們所有人。)」

醫管局發電郵予員工,要求解釋沒上班的原因。(讀者提供)

最遲須於本月23日回覆

《香港01》獲得相關電郵,部門列出了員工缺勤的日子,並要求員工逐日解釋沒有上班的原因,或者作出澄清。醫管局在信中稱,有關解釋用作後續跟進,員工需在10月23日或之前回覆信件,如沒回覆則會一律當作同意即是缺勤。

醫管局員工陣線在社交媒體專頁表示,各會員應陸續收到由人力資源部發出的信件,建議大家切勿急於自行回覆。工會表示,正與律師團隊商討回覆細節,將會提供範本予各會員作一致回覆。

罷工護士:有同事一直都擔心被清算​

一名曾經參與罷工的護士稱,他未收到有關追究罷工的電郵,但同一病房共有九人罷工,其他罷工同事已陸續收到。他坦言,有同事一直都擔心被清算,有人亦懷疑過自己當初是否不應罷工,但他認為醫護人員為正確之事發聲,責無旁貸。而醫管局員工陣線亦在罷工前後一直向會員提供文本,以便向上級交代罷工事宜。

對於醫管局的跟進行動,他說:「從來都無驚過,they can't kill us all. (他們無法殺掉我們所有人。)」

醫管局員工陣線副主席羅卓堯。(資料圖片/陳浩然攝)

羅卓堯:疫情未平影響抗疫軍心

醫管局員工陣線副主席羅卓堯稱,早前醫管局主席范鴻齡已明言清算,對這次收到電郵不感意外;基本法保障罷工權利,醫管局不能即時解僱罷工醫護;這次給予醫管局的回覆必須謹慎,工會正與律師商討,稍後會向會員交代。現時本港新冠肺炎疫情仍未穩定,更可能出現第四波爆發,「(醫管局)依家想出手搞大家,同事都有一定憤怒」,亦會影響共同抗疫的軍心。

羅卓堯續說,政府不只清算醫護界別,從早前的記者登記制度、教師被除牌的事件,已看得出政府正全面清算抗爭者。

而公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示,她沒有參與罷工,但再三強調罷工是合法,「咩叫缺勤啫?呢個講法本身就一定係錯,喺咩時間清算都係唔應該。」