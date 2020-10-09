追究7000罷工醫護信件曝光！　員工陣線：與律師洽回覆醫管局

醫管局員工陣線於2月3日至7日發起罷工，逾7,000名醫護參與，促港府「封關」以阻截感染新冠病毒經患者由內地傳入。 相隔8個月，據悉醫管局人力資源部正陸續向罷工員工發電郵，列出了員工缺勤的日子，要求解釋沒有上班的原因，或者作出澄清。醫管局員工陣線今日（9日）在社交媒體專頁表示，正與律師團隊商討回覆細節，將會提供範本予各會員作一致回覆。 一名曾經參與罷工的護士稱，醫護人員為正確之事發聲是責無旁貸，「從來都無驚過，they can't kill us all. （他們無法殺掉我們所有人。）」

醫管局發電郵予員工，要求解釋沒上班的原因。（讀者提供）

最遲須於本月23日回覆

《香港01》獲得相關電郵，部門列出了員工缺勤的日子，並要求員工逐日解釋沒有上班的原因，或者作出澄清。醫管局在信中稱，有關解釋用作後續跟進，員工需在10月23日或之前回覆信件，如沒回覆則會一律當作同意即是缺勤。

醫管局員工陣線在社交媒體專頁表示，各會員應陸續收到由人力資源部發出的信件，建議大家切勿急於自行回覆。工會表示，正與律師團隊商討回覆細節，將會提供範本予各會員作一致回覆。

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罷工護士：有同事一直都擔心被清算​

一名曾經參與罷工的護士稱，他未收到有關追究罷工的電郵，但同一病房共有九人罷工，其他罷工同事已陸續收到。他坦言，有同事一直都擔心被清算，有人亦懷疑過自己當初是否不應罷工，但他認為醫護人員為正確之事發聲，責無旁貸。而醫管局員工陣線亦在罷工前後一直向會員提供文本，以便向上級交代罷工事宜。

對於醫管局的跟進行動，他說：「從來都無驚過，they can't kill us all. （他們無法殺掉我們所有人。）」

醫管局員工陣線副主席羅卓堯。（資料圖片／陳浩然攝）

羅卓堯：疫情未平影響抗疫軍心

醫管局員工陣線副主席羅卓堯稱，早前醫管局主席范鴻齡已明言清算，對這次收到電郵不感意外；基本法保障罷工權利，醫管局不能即時解僱罷工醫護；這次給予醫管局的回覆必須謹慎，工會正與律師商討，稍後會向會員交代。現時本港新冠肺炎疫情仍未穩定，更可能出現第四波爆發，「（醫管局）依家想出手搞大家，同事都有一定憤怒」，亦會影響共同抗疫的軍心。

羅卓堯續說，政府不只清算醫護界別，從早前的記者登記制度、教師被除牌的事件，已看得出政府正全面清算抗爭者。

而公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，她沒有參與罷工，但再三強調罷工是合法，「咩叫缺勤啫？呢個講法本身就一定係錯，喺咩時間清算都係唔應該。」