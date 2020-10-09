醫管局稱以合理方式處理罷工醫護　徐德義感謝醫護盡忠職守

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醫管局員工陣線於2月3日至7日發起罷工，逾7,000名醫護參與，促港府「封關」以阻截內地輸入患者。醫管局人力資源部正陸續向罷工員工發電郵，列出了員工缺勤的日子，要求解釋沒有上班的原因。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（9日）表示，醫管局一直以合情、合理、合法方式公平處理員工缺勤問題，而食物及衞生局副局長徐德義稱，很多前線醫護人員都盡忠職守照顧病人，對此表示謝意。
醫管局發電郵予員工，要求解釋沒上班的原因。（讀者提供）
《香港01》獲得相關電郵，部門列出了員工缺勤的日子，並要求員工逐日解釋沒有上班的原因，或者作出澄清。醫管局在信中稱，有關解釋用作後續跟進，員工需在10月23日或之前回覆信件，如沒回覆則會一律當作同意即是缺勤。
劉家獻感謝同事疫情開始到現在一直以專業精神抗疫及照顧病人。（資料圖片／高仲明攝）
醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻在疫情記者會承認，局方今日向今年2月初缺勤同事發信，了解缺勤日子及原因。他稱，醫管局一直以合情、合理、合法方式公平處理員工缺勤問題，希望員工提供相關資料，當局收到資料後會按法律意見及人事條例公平處理。他感謝同事一直以專業精神抗疫及照顧病人。
就醫管局追究罷工醫護會否影響疫情控制，食物及衞生局副局長徐德義稱，政府知道由疫情開始至今，很多前線醫護人員，無論公私立人員都盡忠職守照顧病人，對此表示謝意。他指醫管局管理層已交代「事件」，無其他補充。
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