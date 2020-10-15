休班警涉藏K毒案　聲稱去打機及遇上問路人不獲接納　還柙候判

休班警涉在屯門一屋苑平台與一對男女交收毒品，卻被刑事情報科警員發現，並在休班警身上搜出俗稱K仔的氯胺酮。休班警被控藏毒罪，案件早前在屯門法院審訊，休班警解釋只是去打機，及遇上男女問路，案件今(15日)在屯門法院裁決，裁判官認為其說法不可信，裁定他罪名成立，把他還柙至本月30日判刑，以候被告的背景及戒毒所報告。

同案女被告罪名不成立

被告陳天賜（47歲）被控去年2月21日在新屯門中心地下大堂，管有1.3克粉末的膠袋，內含1.13克氯胺酮危險藥物。

同案另有一名女被告阮嘉欣（21歲），她否認同日在香港與另一名男子販運危險藥物。裁判官認為無證據證明阮對毒品交易知情，故裁定阮的販毒罪名不成立。

被告曾與一男子拍手交接

刑事情報科警員早前供稱，當日案發地點附近的平台監視，見陳在吸煙及按手機，之後有一對男女在該處從的士下車，並行近陳，陳從褲袋取出紙幣大小的紙張交給一男子，其後二人「拍一拍手」，陳便從對方手上接過一小包東西，該男子亦把一些紙張分給身旁的女子。

自辯稱往打機抽煙

陳自辯時稱他當日落街打機及抽煙，遇上一對男女向他問路，即同案女被告及與她同行的男子，他並不認識二人。惟裁判官對陳說法存疑，並指若他不認識二人，怎會從男方手上接過紙張，認為陳的說法不可信並裁定其罪成。

阮稱對毒品交收不知情

阮則稱她當時與姓蘇男友一起，她對毒品交收的事不知情。裁判官認為阮在案中亦可疑，但交易過程短，阮並無參與，亦無其他證據證明她對交易知情，故裁定她罪名不成立。據悉，蘇早前已承認販毒並被判監。

案件編號：TMCC 1687/2020