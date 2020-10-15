HK Express flycation首航　空少感觸：我終於覺得自己係有工返

疫情持續肆虐全球，多個國家地區都實施入境禁令，想飛上天到外地散心似乎捉不可及。 HK Express推出首個「香港飛香港 Hong Kong Hong Kong too」的Flycation香港遊飛行體驗，希望旅客重拾飛行感覺。有空少感觸地說，「這趟旅程尚算開心」，「我終於覺得自己好似係有工返，而家好似冇咁忐忑。」「所以我哋見到啲乘客好興奮，其實我哋都好開心。」

機艙服務員Leo（右）向記者簡介防疫產品後笑言，「好耐冇見過乘客係因為起飛咁興奮拍晒手，以往啲人全部好似趕住走咁。」（梁煥敏攝）

各行各業均受疫情影響，恢復時期難計算，航空業尤其受重創。久別的機場，外遊的旅客不多，但已經較數月前疫情初期，航班顯示牌只有一列出境班機的情況有別，亦有前往不同地方的乘客離開香港。

有機場客運大樓內的店舖職員表示，多個月來生意非常慘淡，但近日不少人舉家前往加拿大及英國等地，機場已經較早前「活躍」。

在本土首班Flycation的航班，機艙服務員精神抖擻提供服務，顯得有點興奮，其中服務員Leo向記者簡介防疫產品後亦笑言，「好耐冇見過乘客係因為起飛咁興奮拍晒手，以往啲人全部好似趕住走咁。」作為航空業界一份子，大半年來因為各地疫情嚴峻，各項入境限制措施令航班大減，自己心中難免感到忐忑，「其實我哋真係好大感觸，呢幾個月都會好擔心工作前景點算，而家好似有啲實在感，我終於覺得自己係有工返。」

有航空公司推出首個「香港飛香港 Hong Kong Hong Kong too」的香港遊飛行體驗。（梁煥敏攝）

他續説，公司重開台中航班，同事們可以有機會重投工作，難免感到有點興奮，今日亦是自己首次乘搭「香港飛香港」航班，也感到有點新奇，亦對自己能夠再次飛行而精神起來。

香港快運行政總裁吳潔文亦説，不少人都會覺得未能乘飛機出行有點不習慣，而現時的飛行體驗跟一年前已經不一樣，要加入不同的防疫措施，相信將來大家亦要習慣這種新的旅遊方式。

另外，HK Express現時推出的三個可出售的航程之中，11月1日及7日的機位在官網兩小時內已經售罄，現時餘下11月8日予旅行社出售的機位仍可購買，但大部份亦要聯同其他的酒店優惠及景點配合購買。此外，香港快運表示，現時未知道會否推出第四班「香港飛香港」的航班，一切將會留意疫情變化而定，若果能夠再次推出不同對外航班，亦會作優先考慮，因此一切仍是未知之數。