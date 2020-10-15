金鐘銅鑼灣商廈擬加建行人天橋　土建會支持豁免補地價

發展局在土地及建設諮詢委員會今日（16日）舉行的會議上，向委員會簡介了「促進私營機構提供行人連接計劃」下，兩個分別位於銅鑼灣及金鐘的商廈業權持有人申請興建行人天橋。委員會支持發展局就兩項申請豁免所涉及的契約修訂土地補價的建議，並就兩個項目給予建議。

金鐘項目擬與海濱地區連接 銅鑼灣項目可將多個利園商場連接

金鐘的申請涉及在一個重建中的商廈項目，前身是和記大廈，計劃新增公眾專用行人通道、興建有蓋高架行人路及增設兩部暢通易達升降機，以提供全天候及無障礙的二十四小時行人通道。

而銅鑼灣的申請涉及希慎廣場、利園等希慎家族物業，計劃在現有行人路上加建上蓋、一組由五條行人天橋組成的高架行人網絡，以及於數座現有建築物內，包括利園一、二、三、五、六期，提供公眾專用行人通道，以供行人二十四小時、全天候及無障礙地來往銅鑼灣港鐵站與加路連山道日後的發展項目。

委員備悉，為保留最大靈活性來提升加路連山道日後的發展項目連接港鐵站的行人暢達度，加路連山道日後的賣地用地中標者需在項目內提供連接位置，以接駁日後落實的高架行人通道。

「促進私營機構提供行人連接計劃」自2017年推出，評估私營機構所擬議的行人連接的效益，以便考慮是否豁免相關地段的契約修訂須繳付的土地補價。

在今次兩項申請中，委員經考慮後，認為擬議的行人連接有助提升金鐘及銅鑼灣的行人暢達度，亦能為市民提供更直接、安全和舒適的步行環境，對社會有裨益。

就銅鑼灣的申請，委員建議涉及有蓋行人路的一段行人連接需小心設計，以減少其視覺影響和對現時行人路的阻礙。

發展局表示，推展有關擬議項目時，會考慮委員的意見和進一步與申請人商議。